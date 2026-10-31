به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خبرگزاری آناتولی گزارش داد، شرکت کنندگان در این نشست دو روزه به دلیل اختلافات گسترده بر سر موضوعاتی چون اوکراین،از گرفتن عکس دسته جمعی سنتی خودداری کردند و بدون شرکت در جلسه سنتی عکاسی جمعی، مستقیماً وارد سالن محل برگزاری سخنرانیهای افتتاحیه شدند.

دستور کار این نشست شامل چالش‌هایی همچون رشد اقتصادی، امنیت انرژی و غذایی، آزادی کشتیرانی و انعطافپذیری زنجیره‌های تأمین جهانی است. جنگ روسیه و اوکراین، تنش‌های مرتبط با ایران و اوضاع غزه از دیگر محور‌های اصلی مذاکرات به شمار میروند. این نشست در چارچوب ریاست دور‌های آمریکا بر گروه ۲۰ برگزار میشود و نشست سران آن قرار است ۴۵ روز دیگر در میامی برگزار شود.