مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان با اشاره به تلاش دشمن برای حذف ایران از دایره قدرت گفت: دشمن برای رسیدن به این هدف، ۱۴ سال برنامه‌ریزی کرد ولی جمهوری اسلامی معادلات ابرقدرت‌های جهان را به هم ریخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار عبدالرضا مرادحاجتی در یادواره ۷۱۳ شهید دانش‌آموز دزفول در حسینیه ثارالله این شهر بیان کرد: پدر‌های فراوانی برای خاک وطن جان خود را فدا کردند و دیگر به خانه بازنگشتند تا اجازه ندهند دشمن به اهداف شوم خود برسد.

وی افزود: دشمن تلاش کرد جوانان کشورمان را با جنگ اینترنت، ماهواره و فضای آلوده مجازی منحرف کند ولی اکنون به همت همان جوانان، راهبردی‌ترین تنگه دنیا در دست ایران است و بصیرت دانش‌آموزان نقشه‌های دشمن را یکی پس از دیگری بر هم زده است.

سردار حاجتی با اشاره به خاطراتی از رشادت‌های شهید بهنام محمدی از دانش‌آموزان شهید افزود: تصور می‌کردند با حذف سرداران رشید، سلامی، باقری و دیگر فرماندهان ارشد و انهدام چند پایگاه نظامی، جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد ولی امروز به همت شیرمردانی که چیزی از جسمشان باقی نمانده برای نخستین بار در تاریخ، ناو‌های آمریکایی منهدم می‌شوند و جرات حرکت در تنگه هرمز را ندارند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان به قدرت موشکی جمهوری اسلامی اشاره و تاکید کرد: به گواه آمار، سوخت‌رسان‌های آمریکایی و ۱۵ پایگاه راهبردی آن در ۹ کشور عربی از کار افتاده و جمهوری اسلامی همچنان در منطقه مقتدر است.

وی ادامه داد: امروز فرزندان این سرزمین با تکیه بر خودباوری و دانش بومی، بزرگترین دستاورد‌های علمی و نظامی از جمله شکار پهپاد پیشرفته دشمن و توسعه صنایع موشکی و پهپادی را رقم زده‌اند که این اقتدار، مظهر پوشالی بودن قدرت ابرقدرت‌ها را به نمایش گذاشته است.

سردار حاجتی بر ضرورت اهمیت حفظ حجاب، عفاف، ارتباط با مساجد و احترام به والدین از سوی نسل جوان تاکید کرد و گفت: دانش‌آموزان امروز باید با الگوگیری از شهدا، ضمن تقویت بنیه علمی و معنوی خود، پرچم‌داران این راه پرشکوه باشند و در مسیر اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی گام بردارند.

وی با اشاره به فرماندهی سردار غلامعلی رشید در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) بیان کرد: سردار رشید، مغز متفکر و استراتژیست جبهه مقاومت و جنگ تحمیلی بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان ضمن گرامیداشت یاد سردار شهید رشید گفت: رشید، فرماندهی بود که بزرگترین ابرقدرت‌های دنیا را با ریل‌گذاری خود به چالش کشید؛ رشید فرزند برومند دزفول همواره مورد اعتماد فرماندهی کل قوا بود و فرماندهی جنگ‌ها را برعهده داشت.