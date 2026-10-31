به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان نی‌ریز گفت: پس از دریافت خبری مبنی بر توزیع سیگار قاچاق، ماموران انتظامی با هماهنگی مراجع قضایی به محل اعزام شدند.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی افزود: در بازرسی از این مکان، ۴۱ هزار و ۲۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق در یکی از واحد‌های صنفی روستایی این شهرستان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نی‌ریز با بیان اینکه کارشناسان ارزش این کشفیات را ۲۴۰ میلیون تومان برآورد کردند ، گفت: متصدی ۳۴ ساله این واحد صنفی متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان نی ریز در جنوب فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.