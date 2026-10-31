به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ در جهت استفاده از مشاغل حرفه‌ای و تخصصی، بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان متولی ایثارگران و خانواده‌های معزز ایشان و سازمان نظام پرستاری که دارای سابقه‌ی درخشان در حوزه آموزش و مهارت افزایی در حوزه پیراپزشکی، پرستاری و کمک‌پرستاری می‌باشد، تعاملات خود را از سنوات گذشته آغاز و در ۶ آبان ماه سالجاری با تجدید همکاری در قالب تفاهم‌نامه مشترک، موجبات تسریع و تسهیل مهارت‌آموزی شغلی جامعه هدف بنیاد را فراهم آورده و اقدامات مشترک جدیدی را پایه‌ریزی نمودند.

این تفاهم نامه که به امضای مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران از یک سو و معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان سازمان نظام پرستاری از سوی دیگر رسید، با هدف ارائه خدمات آموزشی فنی و مهارتی و همچنین بهره‌مندی مشمولین از دوره‌های تخصصی پرستاری و کمک پرستاری در دستورکار طرفین قرار گرفت تا با اعمال تخفیفات سازمان و پرداخت کمک هزینه آموزشی بنیاد، چشم‌انداز امیدآفرین دیگری در راستای اشتغال و کارآفرینی پیش روی ایثارگران و خانواده‌های محترم آنان گشوده گردد.