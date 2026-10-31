۲۰ هزار و ۵۹۹ پیام در بازه زمانی ۲۸ مهر تا ۵ آبان، در سامانه (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از میان شبکه‌های تلویزیونی به‌ترتیب شبکه‌های سه، خبر و شبکه‌های رادیویی ایران، جوان و معارف شامل بیشترین نظرات مخاطبان بوده‌اند.

همچنین از حیث موضوعی، بیشترین تماس‌های مخاطبان درباره مسائل روز جامعه به‌ویژه مشکلات اقتصادی و معیشتی بوده که در برنامه‌های سیاسی شبکه‌های مختلف بدان‌ها پرداخته می‌شود.

بیشترین سهم در تماس با سامانه مدیریت ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) درباره برنامه‌های مختلف نیز به برنامه «دایره طلایی» شبکه سه، برنامه «به‌وقت ایران» شبکه خبر و برنامه‌های مختلف شبکه‌های رادیویی ایران، جوان و معارف اختصاص داشت.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های سیاسی شامل گلایه از عدم نقد و بررسی موضوع، عدم افزایش کالابرگ با توجه به دهک‌بندی‌ها و اخذ هزینه توسط دفاتر پیشخوان برای ثبت خوداظهاری در سامانه «دولت من»، تأخیر در واریز حقوق بازنشستگان، درخواست تهیه گزارش درخصوص تناسب نداشتن میزان حقوق با گرانی موجود، تورم، افزایش قیمت کالا‌های اساسی، ارز، دارو، مسکن و اجاره‌بهای آن بود.

تشکر از عملکرد مناسب رسانه ملی در پوشش و اطلاع‌رسانی اخبار جنگ، مسائل سیاسی روز جامعه و تجمعات شبانه نیز از دیگر محور‌های موضوعی مطرح شده از سوی مخاطبان بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «دایره طلایی»، شامل گلایه از اظهارات برخی مجریان و مهمانان، کیفیت نامناسب تصاویر ارسالی، پخش نشدن کامل مسابقات کشتی جهانی ۲۰۲۶، درخواست اعلام زمان پخش مسابقات کشتی جهانی ۲۰۲۶ و تشکر از پخش زنده مسابقات کشتی جهانی ۲۰۲۶ بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «به‌وقت ایران»، شامل نقد اظهارنظر‌های بی‌مورد برخی کارشناسان و پرداختن بیش‌ازحد به انتخابات و سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونی، درخواست به مسائل روز جامعه، حضور کارشناسان شایسته و مطلع و درخواست حضور بیشتر آقایان خراطیان و شاکری، دعوت از آقایان ظهره‌وند، ایزدی، رائفی‌پور و بازرگان، افزایش مدت‌زمان پخش و اعلام راه‌های ارتباطی با برنامه بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی ایران، جوان و معارف به ترتیب شامل تشکر از محتوای جذاب و اجرای خوب مجریان، تشکر از پخش برنامه‌های متنوع، مفید و جذاب و درخواست پخش بیشتر برنامه‌های آموزنده و مذهبی بود.