به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسن همتی‌فر، دادستان مرکز استان خراسان رضوی، امروز در دیدار با حسینی‌زاده مظلومی، مدیرکل صدا و سیمای استان که با هدف ایجاد هم‌افزایی بیشتر و تقویت نقش رسانه در مسیر اجرای عدالت و اطلاع‌رسانی صحیح صورت گرفت تاکید کرد: الان جنگ شناختی و رسانه‌ای مهم‌تر از جنگ نظامی است.

وی تاکید کرد: صدا و سیما میتواند با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و با تهیه برنامه‌های جذاب و تبیینی در این جنگ ترکیبی، حق و باطل را برای مردم به ویژه نسل جوان تبیین نماید و از انحراف فکری نسل نوجوان و جوان و همه مردم توسط دشمن جلوگیری نماید.

دادستان مرکز استان، با تأکید بر ضرورت همکاری نزدیک میان دستگاه قضایی و رسانه‌ها، ضمن استقبال از ظرفیت‌های موجود، دستورات لازم را برای بررسی و رفع فوری مشکلات مطرح شده صادر و اعلام نمود که پیگیری این موضوعات در اولویت قرار خواهد داشت.

مدیرکل صدا و سیمای استان نیز در این دیدار با تبیین دقیق برخی از چالش‌ها و مشکلات اجرایی و ساختاری که پیش روی این نهاد قرار دارد، خواستار حمایت و پیگیری‌های لازم برای بهبود روند فعالیت‌ها شد.