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فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف ۳۰ عدد کابل ABS کامیون و دستگیری یک سارق و یک خریدار اموال مسروقه در عملیات ماموران کلانتری ۲۲ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف ۳۰ عدد کابل ABS کامیون و دستگیری یک سارق و یک خریدار اموال مسروقه در عملیات ماموران کلانتری ۲۲ خبر داد.
سرهنگ نجفی با اشاره به گشت زنی و تلاش شبانه روزی ماموران کلانتری ۲۲ تا شناسایی و دستگیری عامل اینگونه سرقت ها، از رانندگان کامیونها خواست تا حد امکان خودروهای خود را در پارکینگهای امن و دارای نگهبان پارک کنند.