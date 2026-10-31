فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف ۳۰ عدد کابل ABS کامیون و دستگیری یک سارق و یک خریدار اموال مسروقه در عملیات ماموران کلانتری ۲۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف ۳۰ عدد کابل ABS کامیون و دستگیری یک سارق و یک خریدار اموال مسروقه در عملیات ماموران کلانتری ۲۲ خبر داد.



سرهنگ نجفی با اشاره به گشت زنی و تلاش شبانه روزی ماموران کلانتری ۲۲ تا شناسایی و دستگیری عامل اینگونه سرقت ها، از رانندگان کامیون‌ها خواست تا حد امکان خودرو‌های خود را در پارکینگ‌های امن و دارای نگهبان پارک کنند.



