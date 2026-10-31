به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نعمت پازن با بیان اینکه نگرانی برای تامین آب کشت پاییزه وجود ندارد اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی با هماهنگی مدیران و بخش خصوصی و با اولویت قرار دادن زهکش‌هایی که نزدیک مناطق مسکونی هستند، لایروبی زهکش‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی به لایروبی هشت هزار مترمکعب آب در این زهکش‌ها و کانال‌های آبیاری اشاره و ابراز امیدواری کرد: بارندگی خوبی پیش رو داشته باشیم و آبی که از سد دز رهاسازی شده، جبران شود.

پازن ادامه داد: شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری شمال خوزستان حدود ۱۲۵ هزار هکتار از اراضی منطقه را زیرپوشش دارد و در سال‌های اخیر، تامین آب آشامیدنی قسمت‌هایی از استان نیز در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

مدیر منطقه شرق شبکه آبیاری دز توضیح داد: نشست‌های مختلفی از ۲ ماه پیش که ال‌نینو مطرح شده برگزار و برای مهار سیلاب و روان‌آب‌های بالادست و پایین دست سد دز برنامه‌ریزی شده است.

وی به ذخیره سازی آب در بالادست سد دز طی این مدت اشاره کرد و گفت: رهاسازی آب از سد دز برای تولید برق و مصارف کشاورزی انجام شده و برای مهار سیلاب‌های احتمالی آماده است.