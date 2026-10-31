رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به شکل‌گیری نسل سوم خدمات قضایی و واگذاری ارائه خدمات به بستر خودکاربری با استفاده از هوش مصنوعی، از فراهم‌شدن امکان ارسال شکواییه در این بستر و در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد کاظمی‌فرد، در جریان بازدید مدیران اندیشکده‌های سراسر کشور از اتاق پایش این مرکز، با تشریح روند همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با شرکت‌های فناور پایه در حوزه هوش مصنوعی اظهار کرد: این تعامل از سال ۱۴۰۳ آغاز شد و پس از انجام بررسی‌ها و آزمون‌های فنی، راهنمایان هوشمند قضایی از نظر کارآمدی مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ در نهایت نیز هفت مورد از این ابزار‌ها در دهه فجر سال گذشته وارد میدان خدمت‌رسانی به مردم شدند.

کاظمی فرد با اشاره به آغاز گام دوم این تعامل در اسفندماه سال گذشته خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۵۰ شرکت فناورپایه در این عرصه وارد شده‌اند و امکان ارائه خدمات قضایی برای محصولات ۱۶ شرکت فراهم شده است. محصولات تعداد دیگری از شرکت‌ها نیز به‌زودی در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تأکید بر بی‌سابقه‌بودن این سطح از تعامل میان حاکمیت و بخش خصوصی در حوزه تبادل خدمات، اظهار کرد: ۱۰ میلیون دادنامه و یک میلیون اظهارنامه پس از گمنام‌سازی در اختیار شرکت‌های فناورپایه فعال در حوزه هوش مصنوعی قرار گرفت تا این شرکت‌ها بتوانند با اتکا به داده‌های بومی، محصولات هوش مصنوعی ایرانی را توسعه دهند و زمینه ارتقای توانمندی آنها در مقایسه با ابزار‌های خارجی فراهم شود.

کاظمی فرد همچنین با اشاره به واگذاری یک خدمت ثبتی به بخش خصوصی، این اقدام را از دیگر جلوه‌های توسعه تعامل میان دستگاه‌های حاکمیتی و شرکت‌های فناور دانست و بر استمرار این مسیر در چارچوب توسعه خدمات هوشمند قضایی تأکید کرد.

کاظمی‌فرد در ادامه، «ارجاع هوشمند پرونده‌ها» را یکی از مهم‌ترین تحولات عملیاتی دستگاه قضا در مسیر هوشمندسازی عنوان کرد و با اشاره به اجرای سراسری این سامانه از اول مهرماه ۱۴۰۵، آن را نقطه عطفی در هوشمندسازی عدلیه و تحول در شیوه حکمرانی قضایی دانست.

به گفته کاظمی فرد، «توزیع متوازن پرونده‌ها»، «مدیریت دقیق ظرفیت‌های قضایی»، «کاهش خطا و مداخلات انسانی»، «کمک به کاهش اطاله دادرسی» و «کاهش شائبه‌های ناشی از سوگیری در فرآیند ارجاع» از جمله دستاورد‌های این تحول است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هدف از توسعه «سامانه ضمانت الکترونیک» را تسهیل فرآیند تأمین وثیقه و کفیل و کمک به رعایت حقوق متهمان و خانواده‌های آنان دانست و گفت: در سامانه ضمانت الکترونیک، امکان شناسایی برخط حساب‌های بانکی، دارایی‌های بورسی، املاک و طلا فراهم شده و استعلام ارزش معاملاتی ملک از سازمان امور مالیاتی و دریافت اطلاعات ثبتی از سازمان ثبت نیز در فرآیند ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این ترتیب، فرآیندی که در شیوه سنتی ممکن بود یک تا دو روز به طول بینجامد، اکنون در چند دقیقه انجام می‌شود.

کاظمی‌فرد شکل‌گیری زیست‌بوم خدمات هوشمند قضایی را حاصل تعامل با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت داده‌های بومی دانست و اظهار کرد: این تجربه بر پایه اشتراک‌گذاری داده‌ها با رعایت الزامات گمنام‌سازی و حفظ حریم خصوصی شکل گرفته و برای توسعه آن، هزینه‌ای از محل منابع دولتی پرداخت نشده است.