قنات ابراهیم‌آباد که آب آن از کوه‌های هفتادقله تأمین می‌شود و به روستای ابراهیم‌آباد می‌رسد، یکی از قنات‌های تاریخی استان مرکزی است که در سال ۱۳۹۴ به ثبت ملی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ از دیرباز آب شرب و کشاورزی در کشور توسط قنات‌ها تأمین می‌شده است. قنات ابراهیم‌آباد یکی از این قنات‌هاست که آب آن از کوه‌های هفتادقله سرچشمه گرفته و با ورود به داخل روستای ابراهیم‌آباد، برای مصارف شرب و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اثر تاریخی و فرهنگی در سال ۱۳۹۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.