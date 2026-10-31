سرپرست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از آمادگی کامل شبکه و تجهیز این مجموعه برای مقابله با شرایط جوی پیش‌رو و پدیده ال‌نینو خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تمامی تجهیزات و امکانات مورد نیاز در محل‌های مناسب و در گستره استان توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید عبیداوی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این شرکت برای مواجهه با پدیده‌های جوی و نوسانات احتمالی آب و هوایی اظهار کرد: جلسات ستاد مدیریت بحران و هماهنگی به‌صورت مرتب برای حفظ و ارتقای آمادگی نیرو‌ها و تجهیزات در حال برگزاری است و مانور‌های آمادگی متعددی نیز در سطح استان اجرا شد.

وی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای مدیریت بهینه نقاط آسیب‌پذیر افزود: به منظور پشتیبانی سریع از مناطق حساس و پیشگیری از هرگونه بحران احتمالی، شهرستان‌های معین مشخص شده‌اند تا در صورت بروز چالش یا حوادث ناشی از شرایط جوی در شهر‌های هدف، بلافاصله وارد عمل شده و امکانات و نیرو‌های امدادی را برای پایداری شبکه اعزام کنند.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان تصریح کرد: این رویکرد هم‌افزایی، سرعت واکنش شرکت را در مواجهه با حوادث غیرمترقبه به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

وی همچنین با تاکید بر الزامات تخصصی پدافندی تصریح کرد: در همین راستا، علاوه بر توزیع متوازن تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین و سبک در نقاط مختلف استان، دوره‌های تخصصی ایمنی و پدافند غیرعامل برای کارکنان و تیم‌های عملیاتی برگزار شده است تا در شرایط اضطراری، عملیات احیا و اصلاح شبکه با بالاترین ضریب ایمنی و در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

وی با تاکید بر اهمیت مقوله آموزش و پیشگیری خاطرنشان کرد: رصد لحظه‌ای سامانه‌های هواشناسی و پایش مستمر وضعیت شبکه، از دیگر اقداماتی است که به صورت شبانه‌روزی در شرکت پیگیری می‌شود تا پیش از بروز هرگونه چالش جدی، مداخلات پیشگیرانه اعمال شود.

عبیداوی خاطرنشان کرد: با وجودتمامی تمهیدات و پیش‌بینی‌ها، چنانچه به واسطه شرایط جوی و پدیده ال‌نینو، مشکلی در شبکه توزیع برق استان پیش بیاید، تمامی ظرفیت‌ها و تلاش خود را به کار خواهیم بست تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، وضعیت شبکه به حالت عادی بازگردد و استمرار خدمت‌رسانی به مشترکان گرامی حفظ شود.