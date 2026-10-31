به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، خالدی کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان گفت: با ورود سامانه بارشی، احتمال وقوع بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق و تندبادهای لحظه‌ای در برخی از مناطق استان وجود دارد.

خالدی با بیان اینکه این پدیده‌ها از روز یکشنبه ۱۰ آبان آغاز می‌شود و تا روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ادامه دارد افزود: یاسوج، چرام، باشت، گچساران (دوگنبدان)، امامزاده جعفر، لنده، لیشتر، بهمنی (لینکک)، مارگون، کهگیلویه (دهدشت)، دنا (سی سخت) از مناطق تحت تأثیر این هشدار هواشناسی است.

وی ادامه داد: بارش‌های رگباری، رعد و برق و تندبادهای لحظه‌ای می‌تواند منجر به سقوط سنگ از ارتفاعات، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی، وقوع سیلاب‌های ناگهانی و آسیب به نهال‌ها و درختان شود.

خالدی از شهروندان خواست دربازه زمانی اعلام شده موارد ایمنی مانند احتیاط در تردد بین‌شهری و پرهیز از تردد در جاده‌های کوهستانی و مرتفع، خودداری از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و در نزدیکی مسیرهای عبور آب را رعایت کنند.