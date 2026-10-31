بیش از ۱۲ کیلومتر از بزرگراه ترانزیتی قم ـ سلفچگان ـ راهجرد با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال و اجرای عملیات روکش آسفالت بهسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید حسن خلیلی‌نیا، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم، از اجرای طرح بهسازی محور ترانزیتی قم ـ سلفچگان ـ راهجرد خبر داد و گفت: در این طرح، بیش از ۱۲ کیلومتر از این کریدور مهم جاده‌ای استان با اجرای عملیات روکش آسفالت بهسازی و آماده بهره‌برداری شده است.

وی با اشاره به اهمیت محور‌های ترانزیتی استان قم در شبکه حمل‌ونقل کشور افزود: موقعیت جغرافیایی قم و قرار گرفتن آن در مسیر کریدور‌های اصلی کشور، نقش مهمی در جابه‌جایی کالا و مسافر و پویایی چرخه حمل‌ونقل جاده‌ای دارد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با بیان اینکه بزرگراه قم ـ سلفچگان ـ راهجرد از محور‌های اصلی ترانزیتی کشور به شمار می‌رود، اظهار کرد: این مسیر به دلیل برخورداری از ترافیک ترکیبی و عمدتاً سنگین، نیازمند نگهداری مستمر و اجرای طرح‌های بهسازی است.

خلیلی‌نیا ادامه داد: پس از بررسی‌های کارشناسی و شناسایی سطوح آسیب‌دیده مسیر، عملیات بهسازی با اجرای روکش آسفالت در بخش‌های مورد نیاز انجام شد.

وی اعتبار اجرای این طرح را ۶۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تمام اعتبار مورد نیاز از محل منابع مالی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تأمین شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم همچنین از تداوم طرح‌های عمرانی در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و افزود: متناسب با وضعیت راه‌ها، بخشی از این طرح‌ها پس از پایان فصل بارندگی و بخش دیگری در سال آینده اجرا خواهد شد.

خلیلی‌نیا با اشاره به نزدیک شدن فصل بارندگی و ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های راهداری، از رانندگان خواست هنگام عبور از محدوده اجرای عملیات عمرانی، نکات ایمنی را رعایت کرده و با عوامل اجرایی همکاری کنند.