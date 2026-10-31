با رصد سامانه جامع انبارها از قاچاق کالا جلوگیری میشود
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی گفت: با رصد سامانه جامع انبارها و سامانههای پیشگیری از قاچاق، شرایط مطلوبی در توزیع دارو و کالاهای اساسی فراهم شده و از قاچاق کالا جلوگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محسن اکبری، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی، اظهار کرد: استان مرکزی در راستای مأموریتهای خود بهویژه حمایت از تولید و اشتغال، در دو حوزه پیشگیری و مقابله اقدامات ارزشمندی را با دستگاههای عضو کمیسیون انجام داده و در حال انجام است. وی افزود: با توجه به شرایط حاکم در کشور و نابسامانیهایی که برخی سوءاستفادهکنندگان در حوزههای مختلف کالایی ایجاد کردهاند، شرایط سختی برای مردم بهوجود آمده است. اکبری گفت: همکاران ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاههای ذیربط شامل سازمان جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی، برای رصد و پایش توزیع کالا بهویژه دارو در سطح کشور و استان، مراقبت و نظارتهای لازم را با همکاری پلیس، سازمان اطلاعات سپاه و اداره کل اطلاعات به منظور برخورد جدی و قاطع با متخلفان در دستور کار قرار دادهاند. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تأکید کرد: اکنون با رصد سامانه جامع انبارها و سامانههای پیشبینیشده در حوزه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، شرایط مطلوبی در توزیع دارو و کالاهای اساسی فراهم شده و از قاچاق کالا جلوگیری میشود.