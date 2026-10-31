با رصد سامانه جامع انبار‌ها از قاچاق کالا جلوگیری می‌شود

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی گفت: با رصد سامانه جامع انبار‌ها و سامانه‌های پیشگیری از قاچاق، شرایط مطلوبی در توزیع دارو و کالا‌های اساسی فراهم شده و از قاچاق کالا جلوگیری می‌شود.