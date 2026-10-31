دبیر علمی جایزه ملی روایت پیشرفت، با تشریح رویکرد‌ها و اولویت‌های این دوره از رویداد، محور‌ها و زیرمحور‌های موضوعی سومین جایزه ملی روایت پیشرفت را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سومین دوره جایزه ملی روایت پیشرفت با هدف بازنمایی عینی پیشرفت درون‌زا، نقد جریان‌های مانع توسعه بومی و همچنین تبیین ابعاد گوناگون پایداری ملی، در دو بخش کلی شامل «محور‌های عمومی» و «محور ویژه (روایت پیشرفت در آینه جنگ تحمیلی سوم)» سامان یافته است.

دبیر علمی جایزه ملی روایت پیشرفت با تأکید بر لزوم عبور از نگاه تک‌بعدی به مقوله پیشرفت و توجه به ظرفیت‌های تمدنی و تجارب زیسته ملت ایران، سرفصل‌های موضوعی سومین دوره این جایزه ملی را اعلام کرد. به گفته حجت‌الاسلام محمدمهدی همتی، سومین جایزه ملی روایت پیشرفت با تجمیع تجارب دوره‌های گذشته، میدان کنشگری روایت را از مرز‌های دانش و صنعت تا آزمون‌های بزرگ پایداری، همبستگی اجتماعی و جغرافیای قدرت گسترش داده است.

حجت‌الاسلام محمدمهدی همتی، با تشریح چارچوب‌های فکری و اولویت‌های ثبت و ارزیابی آثار در این دوره، محور‌ها و زیرمحور‌های موضوعی سومین جایزه ملی روایت پیشرفت را در دو بخش «محور‌های عمومی» و «محور ویژه» اعلام کرد. وی با اشاره به ضرورت مستندسازی تجارب پیشرفت بومی، تبیین کنشگری ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی و بازخوانی دستاورد‌های راهبردی کشور در ابعاد ملی و بین‌المللی، جزئیات محور‌های موضوعی را به شرح زیر بیان کرد:

محور‌ها و زیرمحور‌های موضوعی سومین جایزه ملی روایت پیشرفت

محور‌های عمومی:

روایت انسان ایرانی و مجاهدت قهرمانان میدان‌دار تحول

بازنمایی نقش جوانان مؤمن و بااراده در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی

روایت الگو‌های راهبری و تصمیم‌سازی در بزنگاه‌های تاریخی و وضعیت‌های پیچیده

روایت تبدیل تهدید‌ها و محدودیت‌ها با اتکا به توان درون‌زا

تصویرسازی از غلبه روحیه مدیریت جهادی و ما می‌توانیم بر تفکر انفعالی و وابسته

روایت عزم جمعی و برانگیختگی ملت سررشته‌دار پیشرفت

روایت تجلی اراده جمعی در پیگیری اهداف پیشرفت کشور

روایت شکل‌گیری خودباوری و ابتکار اجتماعی برای فاپق آمدن بر موانع پیشرفت

روایت هم‌افزایی تفاوت‌های مذهبی، فکری، قومی و سیاسی و همبستگی اجتماعی

روایت حضور داوطلبانه و فداکارانه اقشار و اصناف گوناگون مردم در صحنه‌های مقاومت و پیشرفت

روایت ایران و ایرانیِ پیشران، الهام‌بخش و تمدن‌ساز

روایت ایمان، امید، خودباوری، عزم عمومی عظیم ملت ایران که در دل اتفاقات گوناگون تبلور پیدا می‌کند.

ترسیم جایگاه ایران به‌عنوان کانون الهام‌بخش پیشرفت خوداتکا برای جهانیان

روایت خیزش علمی نخبگان برای رساندن ایران به مرجعیت علمی جهان

روایت پیوند‌های هویتی، تاریخی، فرهنگی با ملت‌ها و جبهه مقاومت

روایت نقش‌آفرینی نخبگان ایران در انتقال دانش، تجربه و الگو‌های کنش مؤثر به ملت‌ها

روایت هم‌افزایی فراملی جبهه مقاومت در شکل‌دهی به نظم منطقه‌ای مستقل

روایت راه و بیراهه‌های پیشرفت کشور

روایت مسیر‌های بومی پیشرفت و تجربیات حل مسائل واقعی کشور

روایت نسبت مقاومت فعال و پیشرفت همه‌جانبه

نقد نسخه‌های وارداتی غرب و پیامد‌های تقلید کورکورانه مبتنی بر تجربه‌های عدم فتح داخلی و بین المللی

روایت بیراهه وابستگی، تسلیم و تکیه به غرب

نقد روایت دروغین غالب از تجربه توسعه کشور‌های رویاساز برای ایرانیان (مانند کره، ژاپن و چین) و ارایه روایت صحیح

روایت قله‌های فتح‌شده

روایت شتاب رشد علمی ایران و فتح مرز‌های دانش توسط ایرانیان

روایت نقاط عطف و ابتکار‌های راهبردی که محاسبات دشمن را برهم زده‌اند

روایت دستاورد‌های دفاعی، علمی، اجتماعی و فرهنگی ملت ایران

روایت پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در پرتو هم‌افزایی نیرو‌های مسلح و هوشیاری مردم

روایت عبرت‌آموزِ عدم فتح‌ها، موانع و تجربیات شکست در مسیر پیشرفت

روایت آسیب‌ها و تبعات منفی بیراهه وابستگی به غرب برای پیشرفت کشور مبتنی بر تجربه‌های عدم فتح داخلی و بین المللی

روایت خسارت‌های ناشی از عقب‌نشینی در برابر استکبار و اعتماد به وعده‌های طرف‌های غربی.

محور ویژه (روایت پیشرفت در آینه جنگ تحمیلی سوم)

بازخوانی نقش رهبری شهید در خلق و تداوم روایت پیشرفت

روایت نقش رهبر شهید در پیشرفت علمی، فناروانه، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

روایت نقش رهبر شهید در ایجاد حرکت عمومی پیشرفت

روایت نقش رهبر شهید در شکل گیری دولت اسلامی

حکمرانی رهبر شهید در پیشبرد گام به گام اهداف انقلاب اسلامی

روایت نقش رهبر شهید در امیدآفرینی و افق آفرینی برای پیشرفت کشور

روایت نقش رهبر شهید در شکل گیری امت اسلامی و حرکت به سمت نظم نوین جهانی

روایت بعثت ملت، همبستگی ملی و کنشگری حلقه‌های میانی در حل بحران جنگ

روایت تجمعات خیابانی و حضور مردم از منظر پیشرفتگی، ایمان، امید و عزم ملت ایران

روایت حضور و نقش آفرینی مردم جان فدا در عرصه‌های اجتماعی، نظامی، اقتصادی مرتبط با جنگ تحمیلی سوم

روایت حقیقت باطنی جوان ایرانی که در آینه جنگ تحمیلی سوم آشکار شد

روایت مسجد، هیئت، تشکل‌های محلی و حلقه‌های میانی به‌عنوان سنگر تحول اجتماعی

روایت هم‌افزایی اقوام، مذاهب و پیروان ادیان در پاسداری از سرنوشت مشترک

به تصویر کشیدن شبکه‌های مردمی مواسات، میزبانی و امدادرسانی به خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ

روایت ابتکار‌های داوطلبانه و تقسیم کار میان مردم و نهاد‌ها برای تداوم خدمات عمومی در شرایط اضطراری

روایت ظهور ایران مقتدر به عنوان محور قدرت چهارم در معادلات جدید جهانی

روایت افول هژمونی غرب و ظهور قدرت‌های مستقل آسیایی و جهانی در معادلات بین‌المللی

تصویرسازی از تبدیل‌شدن نهال انقلاب به «شجره طیبه» مقتدر و برهم‌زننده محاسبات قدرت‌های سلطه‌گر

روایت دگرگونی نظم جهانی و کاهش انحصار قدرت‌های مسلط در پرتو ظهور بازیگران مستقل

روایت تغییر موازنه قدرت به‌واسطه پایداری ملت‌ها و هم‌افزایی جبهه مقاومت

روایت ارتقای ایران از بازیگر اثرگذار منطقه‌ای به کنشگر معادله‌ساز در ترتیبات جهانی

روایت ناکامی سازوکار‌های شکل‌گیری پیوند‌های منطقه‌ای مبتنی بر منافع مشترک

روایت بانوان، خانواده و پشتیبانی جنگ

روایت بانوان به عنوان بزرگترین پدیده ذیل بعثت عمومی مردم

روایت آشکار شدن حقیقت باطنی بانوان ایرانی و باطل شدن روایت‌هایی که زن ایرانی را دل زده از ایران، اسلام و انقلاب معرفی می‌کرد

نقش محوری بانوان در حفظ معنویت، آرامش خانواده و تربیت نسل مقاوم و امیدوار

روایت عاملیت زنان در امداد، درمان، سازمان‌دهی اجتماعی و حفظ پیوستگی زندگی در روز‌های جنگ

بازتاب مقاومت اقتصادی بانوان جهت تاب آور شدن معیشت خانواده و اقتصاد ملی.

روایت صبر فعال و مجاهدت کمتر دیده‌شده خانواده‌های شهدا و جانبازان در تبدیل رنج به سرمایه اجتماعی

روایت مقاومت در حکمرانی و پیشرفتگی در اداره کشور

روایت فرماندهی مقاومت اقتصادی در جنگ تحمیلی سوم

روایت تاب‌آوری زنجیره تأمین، توزیع منصفانه کالا‌های اساسی و صیانت از معیشت مردم در شرایط اختلال و فشار اقتصادی

بازتاب مجاهدت کارگران، کارآفرینان و تولیدکنندگان در استمرار تولید ملی و حفظ اشتغال در شرایط بحران

روایت تدبیر‌های بومی برای حفظ زنجیره تأمین کالا‌های اساسی، تجارت خارجی و معیشت عادلانه مردم

روایت پیشرفت فناوری و صنعتی در آینده جنگ

روایت معجزه خودباوری متخصصان نیروی هوایی و دفاعی در پاسخ به نیاز‌های راهبردی کشور

تصویرسازی از پیوند عملیاتی دانشگاه، صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مسائل واقعی جنگ

روایت مقاومت صنعتی و صنعتگران در جنگ تحمیلی دوم و سوم

روایت پیشرفتگی علم، فناوری و صنعت که در آینه جنگ تجلی بزرگتری پیدا کرده است.

روایت امنیت و نظم عمومی در جنگ

روایت پیشرفت ها، ابتکار‌ها و نواوری‌های بومی برای مقابه با عوامل ناامینی داخلی

روایت تجربه‌ها و الگو‌های جدید صیانت از نظم شهری، خدمات حیاتی و آرامش روانی جامعه با مشارکت مردم

روایت بازسازی و آبادانی در حین جنگ

مستندسازی عملیات‌های جهادی برای بازگرداندن سریع زیرساخت‌های انرژی، آب و ارتباطات به چرخه خدمت

روایت پیوند مهندسی رزمی، خدمت‌رسانی عمومی و محرومیت‌زدایی در حفظ زیست‌پذیری مناطق و پشتیبانی از مردم

روایت تداوم طرح‌های عمرانی، سلامت، آموزش و خدمات روستایی با وجود محدودیت منابع و دشواری‌های ناشی از جنگ

روایت خلیج فارس و تنگه هرمز؛ جغرافیای قدرت

روایت تثبیت حکمرانی ایران بر تنگه هرمز به عنوان کلید شکل دادن نظم جدید منطقه‌ای و جهانی

روایت تاریخی ایستادگی ایرانیان در خلیج فارس در برابر مطامع استعمارگران غربی و بیگانگان

بازنمایی نقش نیرو‌های مسلح، کنشگران مردمی و افراد بومی در صیانت از حاکمیت تنگه هرمز

سومین دوره جایزه ملی روایت پیشرفت در ۱۲ بخش اصلی شامل: کتاب؛ شعر، آهنگ و نماهنگ؛ هنر‌های تجسمی؛ سینما و تلویزیون؛ خبر و مطبوعات؛ فضای مجازی؛ صنایع فرهنگی؛ دانش‌آموزی؛ دانشجویی؛ حکمرانی؛ آموزش و پژوهش؛ و بخش بین‌الملل برگزار می‌شود.