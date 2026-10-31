قائم‌مقام و معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر ضرورت ارتقای تاب‌آوری سایبری شبکه بانکی کشور گفت: بانک‌ها باید با شناسایی زودهنگام تهدیدات و ترمیم آسیب‌پذیری‌ها، برای مقابله با حملات سایبری و حفظ تداوم خدمات ضروری مردم آمادگی داشته باشند.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محسن پاشا با اشاره به اجرای نخستین دوره رتبه‌بندی جامع امنیت سایبری شبکه بانکی کشور، این اقدام را گامی در مسیر شناسایی نقاط ضعف، ارتقای آمادگی بانک‌ها و تقویت پایداری زیرساخت‌های مالی دانست.

وی افزود: این رتبه‌بندی در راستای اجرای سند ارتقای امنیت سایبری، مصوب سال ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی، و با هدف استقرار نظام جامع پایش و ارزیابی زیرساخت‌های حیاتی انجام شده است.

معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اینکه هدف از رتبه‌بندی، صرفاً تعیین جایگاه بانک‌ها نیست، گفت: نتایج این ارزیابی باید به شناسایی نقاط ضعف، اصلاح فرآیندها، تخصیص بهینه منابع و ارتقای توان دفاعی شبکه بانکی منجر شود.

پاشا افزود: برخورداری از تجهیزات پیشرفته امنیتی به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت نیست و آمادگی نیروی انسانی، فرآیند‌های عملیاتی و توان مدیریت بحران نیز باید در ارزیابی بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به شاخص‌های ارزیابی امنیت سایبری گفت: توانایی شناسایی و مهار حملات، حفاظت از داده‌های مشتریان، مدیریت رخداد‌های امنیتی، بازیابی سریع خدمات و کنترل ریسک پیمانکاران از جمله معیار‌های مهم در سنجش تاب‌آوری بانک‌هاست.

قائم‌مقام و معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، حفاظت از اطلاعات هویتی، مالی و تراکنشی شهروندان را از مهم‌ترین مسئولیت‌های شبکه بانکی دانست و تصریح کرد: افشای اطلاعات بانکی علاوه بر خسارت‌های مالی، می‌تواند حریم خصوصی افراد و اعتماد عمومی به نظام بانکی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی تصریح کرد: مسئولیت امنیت سایبری نباید صرفاً بر عهده واحد‌های فناوری اطلاعات بانک‌ها باشد، بلکه مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره نیز باید در زمینه آمادگی سایبری، مدیریت ریسک و تداوم خدمات پاسخگو باشند.

پاشا با اشاره به پیچیده‌تر شدن تهدیدات سایبری، همکاری میان بانک‌ها، بانک مرکزی، شرکت‌های فناوری و اپراتور‌ها را ضروری دانست.

به گفته وی، آسیب‌پذیری در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نرم‌افزاری یا اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند چندین بانک و حتی کل زنجیره پرداخت کشور را با مشکل مواجه کند.

وی همچنین بر ضرورت شفافیت شاخص‌های رتبه‌بندی، رعایت محرمانگی اطلاعات امنیتی، پیش‌بینی سازوکار اعتراض به نتایج و ارائه برنامه‌های اصلاحی برای بانک‌ها تأکید کرد.

معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی در پایان با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد بانک‌ها در مقابله با تهدیدات سایبری گفت: بانک‌ها باید پیش از وقوع بحران، فعالیت مهاجمان را رصد و آسیب‌پذیری‌های خود را برطرف کنند و در صورت وقوع حمله نیز بتوانند خدمات ضروری مردم را حفظ کنند.

پاشا خاطرنشان کرد: هدف نهایی از رتبه‌بندی امنیت سایبری بانک‌ها، صرفاً کسب رتبه نیست، بلکه افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های مالی، حفاظت از دارایی‌های دیجیتال و تقویت اعتماد عمومی به خدمات بانکی است.