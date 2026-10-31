روایت ۲۴۴ شب ایستادگی جانفدایان لرستانیها در سنگر خیابان
ایستادگی و پرچم داری مردم ولایی و انقلابی لرستان برای خونخواهی امام مجاهد شهید و دفاع از ولایت و وطن به ایستگاه ۲۴۴ رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛میدان داری و پرچم داری مردم جان فدای لرستان در شب ۲۴۴ سنگر خیابان برای خونخواهی امام مجاهد شهید ،بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی ،دفاع از جبهه ی مقاومت ، حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از تمامیت ارضی ایران اسلامی همچنان با مشت های گره کرده و گام های استوار در میدان غیرت و وفاداری با صلابت و اقتدار ادامه دارد.
در این عهد و قرار شبانه،خیابان انقلاب خرمآباد همچنان میزبان حضور خانوادههای جان فدای لرستانی به ویژه جوانان و نوجوانان غیور استان لرستان برای دفاع از این مرز و بوم است.
این روزها سالروز شهادت حسین فهمیده، یادآور حماسه نوجوانی که نامش با ایثار و فداکاری گره خورده و امروزه هم جوانان و نوجوانان در مکتب جان فدایی و در میدان علم، دانش، خدمت و مسئولیتپذیری، نقش خود را در ساخت آینده کشور ایفا میکنند.