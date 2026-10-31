این روزها سالروز شهادت حسین فهمیده، یادآور حماسه نوجوانی که نامش با ایثار و فداکاری گره خورده و امروزه هم جوانان و نوجوانان در مکتب جان فدایی و در میدان علم، دانش، خدمت و مسئولیت‌پذیری، نقش خود را در ساخت آینده کشور ایفا می‌کنند.