به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، از پیروزی تیم والیبال فولاد غدیر نی‌ریز در رقابت‌های لیگ دسته یک والیبال مردان کشور تا آغاز اردوی آماده‌سازی وزنه‌برداری تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان در شیراز را در این بسته خبری بخوانید.

پیروزی تیم والیبال فولاد غدیر نی‌ریز در رقابت‌های لیگ دسته یک والیبال مردان کشور

تیم والیبال فولاد غدیر نی‌ریز در دومین دیدار خود از رقابت‌های لیگ دسته یک والیبال مردان کشور برابر میهمان خود تیم مقاومت تهران سه بر یک به پیروزی رسید و دومین پیروزی متوالی خود را در این رقابت‌ها به دست آورد.

فصل جدید مسابقات لیگ دسته یک والیبال مردان کشور با حضور ۳۲ تیم در قالب چهار گروه هشت تیمی برگزار می‌شود.

تیم استان فارس در رقابت‌های المپیاد پرچم با کسب ۶ نشان طلا، ۲ نقره و یک برنز، عنوان قهرمانی المپیاد روستاییان و عشایر کشور را به دست آورد

رقابت‌های المپیاد پرچم در دو بخش بانوان و آقایان در یزد برگزار شد.

حضور ورزشکاران فارسی در اردوی تیم‌های ملی جودوی دانش‌آموزی

اردوی تیم‌های ملی جودوی دانش‌آموزی برای حضور در مسابقات جهانی برزیل، در شیراز در حال برگزاری است و سامان منصوری‌نژاد به عنوان مربی و السانا برومندی از فارس در این اردو حضور دارند.

مرحله دوم اردوی آماده‌سازی وزنه‌برداری تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان در شیراز آغاز شد.

پوریا شاهسوند و محمدامین حبیبی به عنوان ورزشکار، سجاد بهروزی به عنوان مربی و آرش حبیبی به عنوان سرپرست، نمایندگان استان فارس در اردوی آماده‌سازی وزنه‌برداری تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان هستند.

مسابقات مینی فوتبال رده‌های سنی مختلف در جنوب فارس

مسابقات مینی فوتبال رده‌های سنی مختلف گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش با شرکت ۲۵ تیم از شهرستان‌های مهر و لامرد و بستک هرمزگان در مجموعه ورزشی شهدای شهر وراوی برگزار شد و در پایان تیم‌های برتر معرفی شدند.