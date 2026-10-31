مسمومیت ۶ نفر با گاز مونوکسید کربن در دمچنار شهرستان بویراحمد
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۶ نفر از اهالی روستایی در شهرستان بویراحمد دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفارد رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت:گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن (CO) در روستای سالارآباد از توابع دمچنار شهرستان بویراحمد، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد و بلافاصله پس از دریافت گزارش، نزدیکترین کد عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد.
وی بیان کرد: در این حادثه، ۶ نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند که خوشبختانه هر ۶ مصدوم در زمان انتقال هوشیار بودند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، جهت ادامه درمان به بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج منتقل شدند.