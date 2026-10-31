همزمان با سراسر کشور انجمن خیران بهزیستی چهارمحال و بختیاری آغاز به کار کرد.

آغاز به کار انجمن خیران بهزیستی چهارمحال و بختیاری

آغاز به کار انجمن خیران بهزیستی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بهزیستی استان گفت: با آغاز به کار این انجمن خیری، خدمات مالی و علمی در زمینه‌های گوناگون به مددجویان عزتمند جامعه ارائه می‌شود.

معصومه محمدی افزود: در گام نخست آغاز به کار این انجمن خیری، صد نفر از خیران متکمن مالی، نخبگان علمی و معتمدین جامعه مکاری خود را آغاز کرده‌اند.

وی گفت مددجویان‌مند جامعه در دیگر شهرستان‌ها هم می‌توانند از خدمات مختلف این انجمن در مرکز استان بهره‌مند شوند.