رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: پیام‌های اخیر رهبر انقلاب دعوتی به آغاز فصلی است که در آن علم با مسئولیت، ایمان با ابتکار و امید با عمل پیوند می‌خورد. امروز بیش از هر زمان دیگری باید به فرزندان ایران اعتماد کرد، راه را برایشان گشود و دوشادوش آنان برای سربلندی این سرزمین کوشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به نخبگان و دانشجویان، گفت: در روز‌هایی که ایران عزیزمان بیش از همیشه به امید، اراده و باور به توانایی‌های خویش نیاز دارد، ۲ پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، حامل معنایی عمیق و امیدآفرین است. پیام نخست، خطاب به نخبگان و افتخارآفرینان علمی و ورزشی، از قدرت و استعداد فرزندان این سرزمین سخن می‌گوید و پیام دوم، در پاسخ به نامه دانشجویان، از عزم و اراده آنان برای ساختن آینده. یکی توانایی‌های امروز ایران را به یادمان می‌آورد و دیگری، افق فردای آن را روشن می‌سازد.

وی اضافه کرد:، اما در پس این دو پیام، حقیقتی بزرگ‌تر نهفته است و آن اینکه آینده ایران نه با تماشای افتخارات گذشته، بلکه با به میدان آوردن استعدادها، به کار بستن اندیشه‌ها و هم‌عهدی برای گشودن گره‌های امروز ساخته می‌شود.

پیام رهبر انقلاب؛ نخبگان از افتخارآفرینی تا مسئولیت‌پذیری ملی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تحلیل پیام رهبری خطاب به نخبگان، خاطرنشان کرد: در پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به نخبگان، آنچه بیش از همه شایسته تأمل است، فراتر رفتن از ستایش موفقیت‌های علمی و ورزشی و تأکید بر مسئولیت اجتماعی نخبگان و ضرورت بهره‌گیری از خرد آنان در طرح‌ریزی و خط‌مشی‌گذاری کشور است. این نگاه، نخبگی را از یک افتخار فردی به مسئولیتی ملی ارتقا می‌دهد. گویی سخن بر سر آن است که ایران، بیش از آنکه به شمار مدال‌ها و افتخارات فرزندانش دل خوش کند، باید از توان آنان برای ساختن فردایی بهتر بهره بگیرد.

وی ادامه داد: و چه زیباست که این معنا، در پیام خطاب به دانشجویان، با مفهوم ژرف «هم‌عهدی» تکمیل می‌شود. آنجا که رهبر انقلاب با لحنی سرشار از محبت، از حقی سخن می‌گویند که جوانان بر گردن ایشان نهاده‌اند، معنایی فراتر از یک پاسخ صمیمانه پدیدار می‌شود. این تعبیر را می‌توان یادآور عهدی دوطرفه دانست؛ جوانان برای ساختن آینده ایران مسئول‌اند و مسئولان نیز در برابر امید، اعتماد و آینده آنان مسئولیت دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس به دنبال باز کردن مسیر مشارکت نخبگان در قانون‌گذاری

نگاهداری گفت: این همان حقیقتی است که باید در رفتار و تصمیم‌های ما جلوه‌گر شود. جوان ایرانی تنها به تشویق و تحسین نیاز ندارد؛ می‌خواهد دیده شود، سخنش شنیده شود و احساس کند می‌تواند در سرنوشت سرزمینش اثر بگذارد. چه بسیار استعداد‌هایی که در انتظار فرصتی برای شکوفایی‌اند و چه بسیار اندیشه‌هایی که اگر راهشان به عرصه تصمیم‌گیری گشوده شود، می‌توانند گره‌ای از زندگی مردم باز کنند.

وی تصریح کرد: امروز اقتدار ایران، در کنار توان دفاعی و امکانات مادی، به قدرت اندیشه، خلاقیت جوانان و توان نهاد‌های کشور در حل مسائل مردم وابسته است. استحکام ساخت درونی نیز بدون چنین پیوندی میان دانش، اراده و تدبیر به کمال نمی‌رسد. ایران قوی، تنها ایرانی نیست که فرزندان توانمندی دارد. ایرانی است که می‌تواند توانمندی فرزندانش را به قدرتی برای پیشرفت همگانی تبدیل کند.

جوانان نباید فقط مخاطب تصمیم‌ها باشند

نگاهداری در ادامه با اشاره به عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای پیام رهبر انقلاب یادآور شد: ما در مرکز پژوهش‌های مجلس، خود را در برابر این دعوت مسئول می‌دانیم. با توجه به پیام‌های رهبر معظم انقلاب، علاوه بر مسیر‌هایی که مرکز پژوهش‌ها در چند سال گذشته در این مسیر پیموده است؛ باید راه‌های تازه‌ای برای حضور مؤثر نخبگان و دانشجویان در فرایند تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری بگشاییم. نه آنکه تنها شنونده سخنانشان باشیم، بلکه اندیشه آنان را در شناخت مسائل و یافتن راه‌حل‌ها به کار گیریم. نسل جوان نباید صرفاً مخاطب تصمیم‌هایی باشد که درباره آینده‌اش گرفته می‌شود. باید در ساختن آن آینده سهمی واقعی داشته باشد.

وی تاکید کرد: پیام‌های اخیر رهبر انقلاب دعوتی به آغاز فصلی است که در آن علم با مسئولیت، ایمان با ابتکار و امید با عمل پیوند می‌خورد. امروز بیش از هر زمان دیگری باید به فرزندان ایران اعتماد کرد، راه را برایشان گشود و دوشادوش آنان برای سربلندی این سرزمین کوشید.

ایران آینده را باید با جوانان ساخت

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان تاکید کرد: این سرزمین از روز‌های دشوار بسیاری عبور کرده است و باز هم می‌تواند از دل دشواری‌ها، راهی به سوی افق‌های بلندتر بگشاید. به شرط آنکه توان خویش را بشناسیم، به جوانانمان میدان دهیم و در عهدی که برای آینده کشور بسته‌ایم، استوار بمانیم. ایران آینده را نه فقط برای جوانان که باید با جوانان ساخت. این، معنای بزرگ هم‌عهدی ماست.