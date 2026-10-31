آیین تودیع و تکریم امام جمعه بخش قمصر با حضور نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان، مسئولان استانی و محلی، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مردم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت السلام والمسلمین سید سعید حسینی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در این مراسم، منصب امامت جمعه را از شئون ولی‌امر و فرصتی گران‌بها برای خدمت به مردم دانست و بر لزوم شکرگزاری عملی از این نعمت تأکید کرد.

امام جمعه کاشان همچنین با قدردانی از تلاش‌های حجت‌الاسلام کتابچی، امام جمعه پیشین قمصر، گفت: مردمداری، پیگیری مسائل و بودجه‌های منطقه‌ای و استانی، انس ویژه با نوجوانان و جوانان، تشکیل گروه‌های مذهبی و انقلابی و همچنین روحیه ولایت‌پذیری و تسلیم در برابر حکم مسئولیت، از ویژگی‌های برجسته ایشان بود که منشأ خدمات فراوانی در این منطقه شد.

نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در ادامه، با معارفه حجت‌الاسلام دربانی به عنوان امام جمعه جدید قمصر، به سوابق ارزشمند مدیریتی و ستادی وی در شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان تهران و سنگر امامت جمعه در استان البرز اشاره کرد و برای وی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

امام جمعه کاشان در بخش دیگری از سخنان خود، با تبیین ۵ توصیه و مطالبه مهم رهبر معظم انقلاب از ائمه جمعه، تاکید کرد: طلبگی و سادگی در زیست، تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران، برنامه‌ریزی مستمر و هفتگی برای سرکشی و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان با همکاری بنیاد شهید و سپاه ، ارتقای کیفی خطبه‌ها و سخنرانی‌ها و ارتقای فکری، معنوی و اجتماعی منطقه و تقویت باور‌های دینی و انس دادن مردم و به‌ویژه جوانان با معارف اهل‌بیت (ع)، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه از توصیه های رهبر معظم انقلاب به ائمه جمعه است.

در پایان این آیین، از خدمات و تلاش‌های حجت‌الاسلام کتابچی قدردانی و حکم انتصاب حجت‌الاسلام دربانی به عنوان امام جمعه جدید بخش قمصر به وی اعطا شد.