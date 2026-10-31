به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اسامی داوران قضاوت کننده در دیدار‌های هفته سوم لیگ برتر فوتسال بانوان مشخص شد.

بر این اساس سمیه طاهری با کمک اعظم حسینی، آذر موسوی، زهرا موسی پور و ریحانه طلیقی دیدار تیم‌های تکنیک برتر بابلسر و پلی وایتال مازندران را قضاوت می‌کند.

این دیدار فردا یکشنبه ۱۰ آبان در بابلسر برگزار خواهد شد.

تیم داوری این مسابقات به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵

پیشتازان خرم آباد -ملی حفاری

مائده علی نقی- فاطمه جباری – سمانه میرصانع – زهرا علی اکبرزاده – رضوان سروری

ناظر: الهه مولادوست

گلبرگ تاکستان – پالایش نفت اصفهان

سمیه یدی – الهه مرادی – آذین همتی – آنیسا اسحاقی – مهشاد اکبری

ناظر: پرستو عرفانی

پالایش نفت آبادان – نور ملارد

مریم ناصری – زهرا مرادی – نسیم کیانی مقدم – زهره جمال پور – فرانک باقرزاده

ناظر: دیانا عبدالله زاده

پارسه کرمان – فولاد هرمزگان

پریا سلیمانی – فروغ تنکابنی – الهام ایلاقی – فاطمه کارگر – زهرا عبدالهی

ناظر: مهدیه رشیدی رنجبر

تکنیک برتر بابلسر – پلی وایتال مازندران

سمیه طاهری – اعظم حسینی – آذر موسوی – زهرا موسی پور – ریحانه طلیقی

ناظر: نسیم نیری

ابومسلم خراسان رضوی – سپاهان

زهرا فدایی -سمیه دهگاهی – ستایش بیرقدار – محدثه میرزایی – زهرا جعفری

ناظر: زینب غلامی