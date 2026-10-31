به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حمید زینل‌پور اظهارکرد: از سال ۱۴۰۳ با رصد دقیق اطلاعات و انجام اقدامات تخصصی بر روی اطلاعات ۱۶۴ معدن در سطح استان و انجام حسابرسی‌های دقیق مالیاتی، تخلف کتمان درآمد از سوی برخی فعالان این حوزه کشف و مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات موثر و با همکاری دستگاه‌های نظارتی، تاکنون بیش از ۶ همت مالیات از محل رسیدگی به پرونده‌های ۵۴ معدن‌دار متخلف وصول و به خزانه دولت واریز شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان همچنین به شناسایی فعالیت‌های پنهان واحد‌های غیرمجاز در این حوزه اشاره کرد و گفت: در جریان این فرآیند تخصصی، ۴۶ معدن فاقد پرونده مالیاتی نیز در استان شناسایی شدند که پرونده‌های آنها برای تعیین تکلیف و وصول مالیات قانونی در دست اقدام است.

زینل‌پور در پایان با تأکید بر استمرار قاطعانه سیاست‌های مبارزه با فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی در استان، خاطرنشان کرد: اداره کل امور مالیاتی استان کرمان با همکاری دستگاه قضائی و مراجع نظارتی، با هرگونه فرار مالیاتی، کتمان درآمد و تضییع حقوق عمومی با قاطعیت برخورد نموده و صیانت از حقوق مردم و توسعه استان را در سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.