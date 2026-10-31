«سایه‌های سمی» با موضوع بررسی مداخلات کشور‌های اروپایی در تحولات ایران، «در برابر تاریکی» با روایت حمایت هنرمندان خارجی از فلسطین و «سازه‌های بزرگ با ریچارد هموند» با نگاهی به عظمت سازه‌ها و پیچیدگی‌های نگهداری از آنها، امروز از شبکه مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «سایه‌های سمی» با بررسی نقش کشور‌های اروپایی، به‌ویژه فرانسه، در تحولات سیاسی و اقتصادی ایران و مداخلات آنها از اوایل قرن بیستم، پس از دوره قاجار تا امروز، ساعت ۲۱، پخش و فردا ساعت ۱۲، بازپخش می شود.

این مستند با مرور فراز‌هایی از روابط ایران و کشور‌های اروپایی، موضوع نقش و تأثیرگذاری آنها در شکل‌گیری برخی بن‌بست‌های سیاسی و اقتصادی کشور را بررسی می‌کند.

«در برابر تاریکی» با مرور دیدگاه‌ها، آثار و فعالیت‌های هنرمندان خارجی، به بررسی حمایت آنان از فلسطین و نقش هنر در بازتاب مسائل اجتماعی و سیاسی. ساعت ۲۰:۳۰، پخش و فردا ساعت ۱۵، تکرار می شود.

این مستند با محوریت حمایت هنرمندان خارجی از فلسطین، به دیدگاه‌ها و مواضع هنری آنان در قبال مسائل این سرزمین می‌پردازد.

این اثر با بررسی آثار و فعالیت‌های هنرمندان، نقش هنر را در بازتاب رویداد‌های اجتماعی و سیاسی و انتقال دیدگاه‌ها درباره مسئله فلسطین به تصویر می‌کشد.

مجموعه مستند «سازه‌های بزرگ با ریچارد هموند» با همراهی این مجری و مستندساز، به معرفی سازه‌های عظیم و بررسی پیچیدگی‌های فنی و چالش‌های نگهداری از آنها می‌پردازد.

مجموعه مستند «سازه‌های بزرگ با ریچارد هموند» با محوریت سازه‌های عظیم، ابعاد مختلف طراحی، ساخت و نگهداری از این بنا‌ها و تأسیسات را بررسی می‌کند.

ریچارد هموند در این مجموعه با حضور در کنار سازه‌های بزرگ، مخاطبان را با ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های نگهداری از آنها آشنا می‌کند.

این مجموعه مستند ساعت ۱۶، پخش و فردا ساعت ۹، بازپخش می شود.