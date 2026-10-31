جلسه شورای مدیران استانداری به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار و آخرین وضعیت اجرای مصوبات پیشین و مسائل شهرستان‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در این جلسه موضوعاتی از جمله گازرسانی روستایی، تأمین منابع مالی پروژه‌ها، توزیع آرد روستایی و عشایری، حمایت از خیرین مدرسه‌ساز، تأمین آب روستای تازه‌کند شوط، سوخت پیرانشهر و زمین دانشگاه چهاربرج بررسی شد.

همچنین فرمانداران سردشت و پیرانشهر گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرده و مدیرکل مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز آخرین وضعیت نشان‌دار کردن مالیات‌ها و سامانه داشبورد مدیریتی پروژه‌های سرمایه‌گذاری را تشریح کرد.