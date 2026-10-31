وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد: از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدا به ۷۴ هزار و ۵۹۴ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۸۳۴ نفر رسیده است.

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۵۹۴ نفر رسید

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۵۹۴ نفر رسید

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی فلسطین الیوم؛ وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: طی ۴۸ ساعت گذشته، شش شهید و ۲۶ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند.

از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، هزار و ۵۸۰ نفر شهید و ۵ هزار و ۷۱۱ نفر مجروح شده‌اند.

براساس گزارش این وزارتخانه؛ شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۷۴ هزار و ۵۹۴ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۸۳۴ نفر افزایش یافته است.