مادر شهید مظفر کاهید باصیری در روستای امام‌قیس استان چهارمحال و بختیاری تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بروجن گفت: شهربانو موسایی، مادر شهید مظفر کاهید باصیری، در روستای امام‌قیس از توابع بخش گندمان با حضور مردم و مسئولان تشییع و به خاک سپرده شد.

اصغریان افزود: شهید مظفر کاهید باصیری، متولد دوم شهریور ۱۳۴۰ از عشایر غیور ایل باصیری بود که چهارم تیر ۱۳۶۲ در منطقه فکه در شمال غربی استان خوزستان، بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.