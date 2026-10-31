با آغاز هفته بسیج دانش‌آموزی، شهرستان تنکابن شاهد اجرای ۳۵ برنامه متنوع و محوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، یداله افشار، مسئول بسیج دانش‌آموزی شهرستان تنکابن،با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده، از برنامه‌ریزی ویژه برای حضور پررنگ نسل جوان در آیین‌های عبادی-سیاسی خبر داد.

وی اظهار داشت: با همکاری خود دانش‌آموزان، برنامه‌های ویژه‌ای برای حضور فعال در نماز‌های جمعه تنکابن و نشتارود طراحی شده است تا تعمیق معنویت در میان نوجوانان بیش از پیش محقق شود.

افشار با اشاره به تنوع فعالیت‌ها، از اجرای برنامه جنگ ایثار در دبیرستان شهید مرادخانی به عنوان یکی از نخستین برنامه‌های این هفته یاد کرد و افزود: این قبیل فعالیت‌ها در سایر مدارس شهرستان با قدرت ادامه خواهد داشت.

وی همچنین بر اهمیت ایجاد تعادل میان ابعاد علمی و معنوی تأکید کرد و از طرح های شاخصی همچون طرح نو میدان و برنامه‌های ورزشی و فرهنگی در کنار برنامه‌های علمی ویژه دانش‌آموزان بسیجی سخن گفت.

مسئول بسیج دانش‌آموزی تنکابن در پایان، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول برای اجرای متمرکز و موثر این برنامه‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به چالش‌های کنونی، خاطرنشان نمود: امیدواریم دانش‌آموزان عزیز با الگوبرداری از فرهنگ بسیجی و تاسی به حماسه نوجوانان دهه ۵۷، نقش تاریخی خود را در جنگ نرم کنونی ایفا کرده و در تراز بلند انقلاب اسلامی ظاهر شوند.