

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان این رقابت‌ها، علی پاکدامن از آذربایجان غربی عنوان قهرمانی را به دست آورد، متین شاهدی از یزد در جایگاه دوم ایستاد و طا‌ها کارگرپور از گیلان و نیما زاهدی از تهران به صورت مشترک عنوان سوم را کسب کردند.

این مسابقات در شرایطی برگزار شد که رقابت‌ها از سطح فنی بالایی برخوردار بود و دیدار‌های نزدیک و جذابی میان سابریست‌های حاضر در سالن شهید کلاهدوز شکل گرفت.

علی پاکدامن کاپیتان تیم ملی سابر ایران، بار دیگر توانایی و آمادگی خود را به نمایش گذاشت و مطابق انتظار با عبور از رقبای خود، بر سکوی نخست ایستاد. در کنار قهرمانی پاکدامن، حضور دو چهره جوان یعنی متین شاهدی و طا‌ها کارگرپور در جمع نفرات برتر و قرار گرفتن آنها روی سکو، از نکات قابل توجه این مسابقات بود. نیما زاهدی، سابریست باتجربه کشورمان نیز با عملکردی قابل قبول در جمع چهار نفر برتر قرار گرفت.

مسئولان فدراسیون شمشیربازی و اعضای کادرفنی تیم ملی سابر نیز با حضور در سالن شهید کلاهدوز، رقابت‌ها را از نزدیک تماشا کردند و عملکرد ملی‌پوشان و دیگر مدعیان این رشته را زیر نظر گرفتند.

قرار است بلافاصله پس از پایان رقابت‌های قهرمانی کشور، اردوی تیم ملی شمشیربازی سابر با تصمیم کادرفنی آغاز شود تا ملی‌پوشان تمرینات خود را برای مسابقات پیش‌رو دنبال کنند.