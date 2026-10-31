رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمان گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان ،ساعت ۹ صبح از چهار راه غزه به سمت میدان شورا برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حسین انجم‌شعاع در نشست خبری گفت: سیزدهم آبان از روز‌های سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی بوده و هست و در سه مقطع تاریخی، رویداد‌های مهمی در این روز رقم خورده است.

وی با بیان اینکه مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در حالی به میدان می‌آیند که داغدار رهبر شهید و دانش‌آموزان شهید هستند، خاطرنشان کرد: مردم با حضور در این مراسم، بر ادامه راه شهدا و ایستادگی در برابر دشمن تأکید خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان شعار امسال راهپیمایی ۱۳ آبان را «میثاق با شهیدان، نه سازش نه تسلیم، نبرد با آمریکا» اعلام کرد و افزود: این مراسم در تمام شهر‌های استان کرمان و حتی برخی روستا‌ها برگزار می‌شود و در این زمینه جلسات متعددی برای هماهنگی برنامه‌ها برگزار شده است.

انجم‌شعاع درباره جزئیات برگزاری مراسم در شهر کرمان گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان از چهارراه غزه به سمت میدان شورا حرکت می‌کنند.

وی با اشاره به سخنران مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر کرمان اظهار کرد: سردار جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سخنران این مراسم خواهد بود.