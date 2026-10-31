آبگرم محلات؛ نگین گردشگری سلامت در قلب ایران

چشمه‌های آبگرم محلات در ۱۵ کیلومتری شمال‌شرق این شهر، با شش چشمه معدنی و دمای ۴۷ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد، یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری سلامت کشور به‌شمار می‌رود و سالانه هزاران گردشگر و بیمار را به خود جذب می‌کند.