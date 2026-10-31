چشمههای آبگرم محلات در ۱۵ کیلومتری شمالشرق این شهر، با شش چشمه معدنی و دمای ۴۷ تا ۵۰ درجه سانتیگراد، یکی از مهمترین مقاصد گردشگری سلامت کشور بهشمار میرود و سالانه هزاران گردشگر و بیمار را به خود جذب میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آبگرم محلات مجموعهای از شش چشمه معدنی به نامهای شفا، دنبه، سلیمانیه، سودا (بختیاری)، حکیم و روماتیسم است که آب آنها از عمق چندین کیلومتری زمین و در مواردی تا سه هزار متر سرچشمه میگیرد. این آبها که در گروه آبهای گرم و بسیار گرم طبقهبندی میشوند، سرشار از سولفات کلسیم، سدیم، منیزیم، فسفات و گوگرد هستند و بر اساس گزارشها در درمان بیماریهای پوستی، دردهای مفصلی، رماتیسم، مشکلات کلیوی و حتی بیماریهای تنفسی (به دلیل وجود گاز رادون) مؤثر شناخته شدهاند. تاریخ استفاده از این چشمهها به دوران باستان و همزمان با محوطه تاریخی خورهه بازمیگردد. نخستین تأسیسات آبدرمانی در سال ۱۳۵۰ بر روی چشمه اصلی احداث شد و امروز این مجموعه دارای بخشهای مجزا برای آقایان و بانوان، استخر، وانهای اختصاصی، دوش و امکانات اقامتی شامل یک هتل چهارستاره و ۶۳ واحد اقامتی است. موقعیت مکانی آبگرم محلات که دسترسی آن از استانهای تهران، قم، اصفهان و لرستان حدود سه ساعت زمان میبرد، جمعیتی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر را در محدوده خدمات خود قرار داده است. اوج حضور گردشگران در فصلهای بهار و تابستان است. مدیران مجموعه توصیه میکنند افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و تنفسی پیش از استفاده از آبگرم با پزشک مشورت کنند. آینده این سرمایه طبیعی به تعادل میان بهرهبرداری و حفاظت از آن وابسته است.