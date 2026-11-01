به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر اداره جهاد کشاورزی آبادان، از آغاز برداشت گیاه دارویی چای ترش در سطح ۱۰.۵ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۲ تُن چای ترش در آبادان تولید شود.

ناجی شهیب‌زاده با بیان اینکه ۶۰ کیلوگرم بذر چای ترش از سوی مدیریت جهاد کشاورزی آبادان میان بهره‌برداران توزیع شده است بر اهمیت توسعه کشت گیاهان دارویی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه تاکید کرد و افزود: توسعه این محصولات می‌تواند ضمن ایجاد تنوع در الگوی کشت، زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های بخش کشاورزی و افزایش فرصت‌های درآمدی برای بهره‌برداران را فراهم کند.