وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افتتاح ۵ پلی‌کلینیک و درمانگاه تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری در کمتر از یک سال آینده خبر داد.

افتتاح پنج پلی‌کلینیک و درمانگاه تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری/ اختصاص ۲۰۰ میلیارد به محور بلداجی - دریاچه چغاخور

افتتاح پنج پلی‌کلینیک و درمانگاه تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری/ اختصاص ۲۰۰ میلیارد به محور بلداجی - دریاچه چغاخور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، احمد میدری در سفر به بروجن با اشاره به افزایش هزینه‌های اجرای طرح‌های درمانی، از تأمین تجهیزات اساسی از سوی سازمان تأمین اجتماعی و افزایش درصد قرارداد‌ها برای جبران افزایش هزینه‌ها خبر داد.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه محور ارتباطی بلداجی به دریاچه چغاخور و پیگیری تسهیلات و اعتبارات حوزه زیرساختی استان در این سفر بود.