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فرمانده انتظامی آستارا از کشف ۵۰۵ ثوب البسه قاچاق به ارزش دو میلیارد ریال در بازرسی از یک دستگاه خودروی سمند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ مرتضی احدی گفت: مأموران ایستگاه بازرسی شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سمند مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از خودرو، ۵۰۵ دست لباس قاچاق که بهصورت ماهرانه در صندوق عقب جاسازی شده بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی آستارا گفت: راننده ۶۳ ساله پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.
سرهنگ مرتضی احدی از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره قاچاق کالا را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.