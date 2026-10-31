به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ مرتضی احدی گفت: مأموران ایستگاه بازرسی شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه سمند مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو، ۵۰۵ دست لباس قاچاق که به‌صورت ماهرانه در صندوق عقب جاسازی شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی آستارا گفت: راننده ۶۳ ساله پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ مرتضی احدی از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره قاچاق کالا را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.