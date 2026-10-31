استاندار همدان بر آمادگی بیش از پیش و افزایش تاب آوری همه دستگاه‌ها و مردم، با توجه به تهدیدات دشمنان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در شورای پدافند غیرعامل کشور که به صورت تصویری و با حضور همه استان‌ها، برگزار شد، از برگزاری ۲۸ نشست شورای پدافند غیرعامل در سال ۱۴۰۴ و ۶ نشست در سال جاری خبر داد و گفت: در اجرای دستورالعمل‌های شورای پدافند غیرعامل ۹۹ مانور، ۷۹ کارگروه و ۵۶ دوره آموزشی با همکاری ادارات برگزار کرده‌ایم.

او همچنین از تجهیز ۵۴۵ نانوایی به سوخت جایگزین و برق و آب اضطراری، سازماندهی ۲ هزار و ۵۰۰ محله استان در راستای طرح مدیریت محله محور و برگزاری دوره تربیت مربی چهار روزه با شرکت ۱۰۷ نفر خبر داد و افزود: با توجه به اینکه در ایام اربعین، استان همدان میزبان تردد حدود ۶ میلیون زائر از ۱۹ استان، برای پیشگیری از تهدیدات بیوتروریسم در هر کدام از ۱۸۰ موکب مستقر در استان یک رابط بهداشتی آموزش دیده حضور داشتند.

استاندار همدان با اشاره به همکاری نهاد‌های مختلف از جمله بهزیستی، بسیج و علوم پزشکی برای اجرای طرح مدیریت محله محور با هدف مقاوم سازی و افزایش تاب آوری مردم، گفت: با ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در پشت بام ادارات، تاکنون ۲۰۴ مگاوات برق خورشیدی وارد شبکه شده و هزار مگاوات در حال اجراست.