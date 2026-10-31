به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آزاده نظربلند رور شنبه با حضور در کتابخانه روستای قادیکلا بزرگ شهرستان قائم‌شهر به روند سخت طراحی و بودجه مورد نظر کتابخانه‌ها اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه تمام خدمات نوین را مدنظر قرار داده‌ایم تا برای بازطراحی اعمال شود این روند یک نهضت در ارائه خدمات کتابخانه‌ای در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور محسوب می‌شود و در طی باز طراحی همکاران در اداره کل امور استان‌ها بازدید‌های مداوم را صورت خواهند داد.

وی ادامه داد: آمار جهانی نشان می‌دهد که ۱۱ درصد جمعیت بالقوه دوستدار کتاب، جذب کتاب الکترونیک می‌شود و این آمار در ایران ۶ تا هفت درصد است.

نظربلند با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جذاب‌سازی کتابخانه‌های عمومی گفت: تلاش کردیم که با رنگ‌آمیزی مناسب، فضای کتابخانه‌ها را از حالت خاکستری و قهوه‌ای و مرده خارج کنیم.

دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، روز‌های ۹ و ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با همراهی جمعی از مدیران ارشد نهاد، با هدف بررسی وضعیت کتابخانه‌های عمومی، ارزیابی روند‌های مدیریتی و ساختاری و پیگیری مسائل و ظرفیت‌های کتابخانه‌ای، به استان مازندران سفر کرد.

دیدار با خانواده معظم شهدا، دیدار با مسئولان استانی، بازدید از کتابخانه‌های عمومی و بررسی آخرین وضعیت کتابخانه مرکزی ساری، دیدار و گفت‌و‌گو با کتابداران و بررسی مسائل و نیاز‌های کتابخانه‌های استان، از جمله برنامه‌های سفر دبیرکل نهاد به مازندران خواهد بود.

استان مازندران با ۱۵۰ نقطه خدمت تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، دارای ۹۴ باب کتابخانه عمومی (۸۵ کتابخانه عمومی نهادی و ۹ کتابخانه عمومی مشارکتی)، ۳۹ پیشخان خدمات کتابخانه‌ای (۲۳ پیشخان نهادی و ۱۶ پیشخان مشارکتی)، یک دستگاه کتابخانه سیار (با پوشش۵ نقطه خدمت) و ۱۴ سالن مطالعه بخش خصوصی است. همچنین، تعداد اعضای نقاط خدمت نهادی در این استان، ۶۱ هزار و ۲۵۸ نفر است.