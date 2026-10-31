فرماندار شهرستان نکا از تدارک مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، اجتماعی و هویتی به مناسبت هفته مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار شهرستان نکا از تدارک مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، اجتماعی و هویتی به مناسبت هفته مازندران خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با محوریت پاسداشت میراث تاریخی دیار علویان، احیای آیین‌های بومی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تقویت پیوند نسل جوان با اصالت مازندرانی، از ۱۴ تا ۲۰ آبان‌ در نقاط مختلف شهرستان برگزار می‌شود.

مهدی داودی با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت هفته مازندران اظهار کرد: چهاردهم آبان، سالروز آغاز حکومت علویان در طبرستان، تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه نمادی از پیشینه پرافتخار، هویت دینی، استقلال‌خواهی و ریشه‌های عمیق فرهنگی مردمان این سرزمین است.

وی افزود: هفته مازندران فرصتی ارزشمند برای بازخوانی تاریخ و تمدن این خطه، معرفی داشته‌های فرهنگی و هنری و بازآفرینی سنت‌هایی است که نسل به نسل در میان مردم حفظ شده و امروز بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت اجتماعی مازندران به شمار می‌رود.

فرماندار نکا با اشاره به تنوع برنامه‌های تدارک‌دیده‌شده برای این هفته تصریح کرد: برگزاری آیین‌های فرهنگی و هنری، معرفی آداب‌ورسوم بومی، اجرای موسیقی و سرود‌های محلی متناسب با مناسبت‌های مذهبی، محافل شعر و ادب مازندرانی، نمایشگاه صنایع‌دستی و آثار هنرمندان، معرفی مشاهیر و مفاخر شهرستان، برنامه‌های کتاب‌خوانی و نشست‌های فرهنگی و هویتی از مهم‌ترین محور‌های پیش‌بینی‌شده است.

داودی با تأکید بر اینکه مازندران را نباید صرفاً با جنگل، دریا و جاذبه‌های طبیعی آن شناخت، خاطرنشان کرد: این استان گنجینه‌ای گران‌بها از زبان، فرهنگ، هنر، آیین‌های کهن، مفاخر علمی و ادبی و میراث معنوی است که حفاظت از آن، نیازمند نگاهی مسئولانه و مشارکت همه‌جانبه مردم و دستگاه‌های فرهنگی است.

وی با بیان اینکه انتقال میراث فرهنگی به نسل آینده از اولویت‌های برنامه‌های هفته مازندران است، گفت: با مشارکت آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، کتابخانه‌های عمومی و تشکل‌های مردمی، برنامه‌های ویژه‌ای برای آشنایی نوجوانان و جوانان با تاریخ، زبان، فرهنگ و هویت مازندران اجرا خواهد شد.

فرماندار نکا افزود: آشنایی نسل جدید با پیشینه تاریخی و داشته‌های فرهنگی زادگاه خود، زمینه‌ساز تقویت احساس تعلق اجتماعی، خودباوری فرهنگی و صیانت از اصالت‌هایی است که در گذر زمان نباید به فراموشی سپرده شوند.

داودی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت روستا‌ها و مناطق مختلف شهرستان نکا اظهار کرد: معرفی آیین‌ها و سنت‌های بومی، جاذبه‌های گردشگری، صنایع‌دستی، خوراک و پوشاک محلی، بازی‌های بومی و جلوه‌های زندگی اجتماعی مردم، باید جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های این هفته داشته باشد.

وی افزود: ظرفیت ارزشمند فرهنگی روستا‌ها و مناطق کوهستانی هزارجریب، بخشی از هویت اصیل شهرستان نکا است و باید با مشارکت مردم، هنرمندان و فعالان فرهنگی، زمینه معرفی هرچه بیشتر این میراث فراهم شود.

فرماندار نکا تأکید کرد: هدف آن است که گرامیداشت هفته مازندران از چارچوب برنامه‌های صرفاً اداری و تشریفاتی فراتر رفته و به رویدادی مردمی، فراگیر و اثرگذار در شهر‌ها و روستا‌ها تبدیل شود.

داودی همچنین با اشاره به تقارن هفته مازندران با مناسبت‌های مذهبی و ایام فاطمیه تصریح کرد: تمامی برنامه‌ها باید با رعایت کامل شأن و حرمت این ایام و بهره‌گیری از مضامین دینی، ارزشی و انقلابی برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: فرهنگ علوی، ارادت به اهل‌بیت (ع)، ایثار، مقاومت و همبستگی اجتماعی از مؤلفه‌های برجسته هویت مردم مازندران است و این ظرفیت معنوی باید در محتوای برنامه‌های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار شهرستان نکا در پایان با دعوت از دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی، هنرمندان، فعالان اجتماعی و تشکل‌های مردمی برای مشارکت در برگزاری باشکوه هفته مازندران گفت: تحقق اهداف فرهنگی این مناسبت نیازمند هماهنگی، هم‌افزایی و ارائه برنامه‌های خلاقانه، محتوایی و اثرگذار است.

داودی تأکید کرد: پاسداشت هویت مازندرانی تنها به یک هفته محدود نمی‌شود؛ بلکه مسئولیتی مستمر برای حفظ اصالت‌ها، تقویت سرمایه اجتماعی و انتقال میراث ارزشمند گذشتگان به نسل‌های آینده است.