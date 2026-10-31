به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ این مراسم با حضور سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، علی زرافشان، مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در تحقق عدالت آموزشی و تضمین کیفیت یادگیری به همراه مسئولان کشتیرانی و نمایندگان انجمن‌ها برگزار شد.

این برنامه در راستای توسعه آموزش‌های عملی، مهارت‌محور و اشتغال‌زایی در مناطق ساحلی و هنرستان‌های دریایی کشور به بهره‌برداری رسیده است.

سیاست وزارت آموزش و پرورش در دوره جدید بر پایه تقویت «طرح هر دانش‌آموز یک مهارت» و همچنین راه‌اندازی هنرستان‌های جوار کارخانه و صنایع است تا دانش‌آموزان بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی آمادگی ورود به بازار کار را داشته باشند.

این طرح محصول یک کار اشتراکی میان موسسه خیریه کارساز (پشتیبان محرومیت‌زدایی و تجهیز هنرستان‌ها) و مجموعه «راهبر دانش دریا» است تا پلی میان رؤیای دریانوردی جوانان بومی و آموزش‌های مدرن ایجاد شود.

آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این مراسم با نقد نگاه سنتی به توسعه، خاستگاه جهش اقتصادی ایران را فراتر از چاه‌های نفت دانست و گفت:اقتصاد دریامحور یک ضرورت تاریخی برای جهش ایران است؛ موتوری که محرک این جهش تاریخی خواهد بود، بی‌شک از اسکله‌ها، مغز‌های متفکر نوجوانان و دستان ماهر هنرجویان ما برمی‌خیزد.

به گفته آذرکیش، سواحل کشور یک ابرفرصت تاریخی و تمدنی ۲.۵ درصدی است. زمانی تعداد هنرستان‌های دریایی کشور به ۱۴ باب رسیده بود، اما متأسفانه به دلیل برخی غفلت‌ها این تعداد کاهش یافته بود. با برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری، این تعداد هم‌اکنون به ۲۹ کد هنرستان در ۳ رشته "ناوبری"، "الکترونیک و مخابرات دریایی" و "مکانیک موتور‌های دریایی" در ۸ استان کشور رسیده است. در حال حاضر ۹۲۶ هنرجو در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند که البته ظرفیت کشور بسیار بیشتر از این است.

معاون آموزش متوسطه با تبیین ضرورت تغییر ابزار‌های آموزشی برای نسلی که با تکنولوژی پیوند خورده است، افزود: ما با نسل جدیدی طرف هستیم که با فناوری زندگی می‌کنند و هوشمندسازی آموزش‌ها می‌تواند ما را در بهره‌گیری از مزایای دریا یاری کند. شبیه‌ساز‌ها دو مزیت کلیدی دارند؛ نخست کاهش هزینه‌های آموزش‌های گران‌قیمت عملی و دوم ارتقای امنیت. هنرجویان ما طوفان‌های سهمگین دریا را در یک بستر کاملاً امن تجربه می‌کنند. به تعبیری، این شبیه‌ساز‌های آموزشی، پل عبور اقتصاد ایران از اقتصاد نفتی به اقتصاد دریامحور هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جهش چشمگیر آموزش‌های نوین در دولت چهاردهم اشاره کرد و ولع نظام آموزشی برای ورود به دنیای متاورس را این‌گونه به تصویر کشید: ما با همکاری وزارت ارتباطات و معاونت علمی، آموزش هوش مصنوعی برای بیش از چهار میلیون دانش‌آموز برگزار و جشن عبور از این مرز در شهریورماه با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد؛ در ادامه نیز از فناوری واقعیت مجازی (VR) در آموزش‌های دریایی قطعاً استفاده خواهد شد.

آذرکیش در پایان، دست همکاری خود را به سمت بخش غیردولتی در سایر حوزه‌ها نیز دراز کرد و یادآور شد: معاونت آموزش متوسطه آمادگی دارد تا الگو‌های مهارت‌آموزی مولد را در سایر بخش‌ها نظیر کشاورزی با همکاری مؤسسه کارساز گسترش دهد. کانال‌های ارتباطی وزارتخانه همواره برای دریافت پیشنهاد‌های سازنده نخبگان و فرهنگیان باز است.