



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باخرز گفت: میانگین تولید این محصول در مزارع مستعد منطقه در هر هکتار پنج کیلو گرم زعفران خشک است.

رضا نظرنیا افزود: محصول زعفران در اراضی این شهرستان به صورت پراکنده کشت می‌شود، با این وجود به ازای هر هکتار در آن ۲۱۰ نفر روز از مرحله کاشت تا برداشت زعفران در این منطقه مشغول کار می‌شوند.

وی ادامه داد: ۱۸ تن زعفران خشک پیش بینی می‌شود در سال زارعی امسال از کشتزار‌های این محصول اقتصادی برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باخرز تصریح کرد: امسال برای حمایت از زعفرانکاران این منطقه بیش از ۱۰۰ تن انواع کود‌های شیمیایی برای تغذیه مزارع زعفران این شهرستان توزیع شد.

نظرنیا گفت: کشت زعفران با توجه به نیاز کمتر به آب و اقتصادی بودن آن با استقبال کشاورزان این منطقه رو‌به‌رو شده است و همه ساله تامین کود‌های شیمیایی، ریزمغذی‌های مورد نیاز، استفاده از روش‌های نوین آبیاری، مبارزه با علف‌های هرز، جلوگیری از چرای دام در مزارع و ارائه راهنمایی‌ها و توصیه‌های فنی در راستای حمایت از زعفرانکاران صورت می‌گیرد.

وی افزود: هم اینک ۲۵ درصد از اراضی زعفران باخرز به روش‌های نوین آبیاری کشت شده است.

نظرنیا تصریح کرد: ۲ واحد فرآوری زعفران به صورت رسمی در این شهرستان فعالیت می‌کنند و برداشت این محصول همه ساله از اواخر مهرماه آغاز و تا اواخر آبان ماه در باخرز ادامه دارد.

۸۴ درصد جمعیت شهرستان باخرز به کشاورزی و دامپروری مشغول هستند و این شهرستان با بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ بهره‌بردار بخش کشاورزی افزون بر ۱۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد.

شهرستان ۵۳ هزار نفری باخرز در ۲۲۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.