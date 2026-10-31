به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عوامل پویانمایی سینمایی «نبرد بادبادک‌ها» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری، از جزئیات داستان، روند تولید، ویژگی‌های فنی و اهداف محتوایی این اثر صحبت کردند.



الهام ابراهیمی کارگردان و تهیه کننده نبرد بادبادک ها با اشاره به سابقه حدود ۲۲ سال فعالیت این مجموعه در حوزه انیمیشن، گفت: داستان این اثر با الهام از ماجرای تسخیر یک جزیره در جنوب ایران شکل گرفته است؛ جزیره‌ای که گنجینه‌ای ارزشمند به نام «سنگ پارسی» را در خود جای داده است.



وی افزود: در مقطعی از داستان، چهار نوجوان قهرمان برای تمرین و آزمایش پهپادهای دست‌ساز خود از جزیره خارج می‌شوند. در همین زمان، جزیره تحت تأثیر امواج و فرکانس‌های ناشناخته دشمن قرار می‌گیرد و اهالی و خانواده‌ها از وضعیت عادی خارج می‌شوند.



وی ادامه داد: نوجوانان پس از بازگشت با شرایطی غیرعادی روبه‌رو می‌شوند و با تحقیق و جست‌وجو درمی‌یابند که دشمن پشت این اتفاقات قرار دارد. آنها تلاش می‌کنند با هوشمندی و توانایی‌های خود، مانع دستیابی دشمن به گنجینه جزیره شوند.



این فعال حوزه انیمیشن با اشاره به دشواری‌های تولید این اثر گفت: حدود دو سال برای تولید این پویانمایی زمان صرف شد و در این مسیر، همراهی و تلاش یک گروه حرفه‌ای و متعهد نقش مهمی در به ثمر رسیدن پروژه داشت.



«نبرد بادبادک‌ها»؛ اثری برای خانواده‌ها و نوجوانان



امیرحسین مافی، مدیر مرکز انیمیشن سوره، نیز با اشاره به تولید این اثر سینمایی گفت: «نبرد بادبادک‌ها» پنجمین فیلم سینمایی این مجموعه است و تلاش کردیم اثری جذاب و سرگرم‌کننده برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌های ایرانی تولید کنیم.



وی افزود: مخاطب اصلی این فیلم، کودکان گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال و نوجوانان هستند، اما محتوای خانوادگی و ماجراجویانه آن می‌تواند برای پدران و مادران نیز جذاب باشد.



مافی با تأکید بر اهمیت نمایش توانمندی‌های نسل نوجوان اظهار کرد: در این فیلم، چهار نوجوان ایرانی برای حفظ جزیره‌ای در خلیج فارس در برابر توطئه دشمن می‌ایستند. هدف ما این است که مخاطب با دیدن تلاش و جسارت این نوجوانان، به توانایی‌های نسل آینده ایران امیدوار شود.



توجه به فناوری‌های روز در تولید پویانمایی



از دیگر محورهای این گفت‌وگو، توجه به فناوری‌های جدید در صنعت انیمیشن بود. عوامل فنی اثر با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های روز این حوزه، تأکید کردند که ارتقای کیفیت بصری و کاهش زمان تولید از جمله اهداف گروه تولید بوده است.



به گفته عوامل پروژه، در مسیر تولید از روش‌های جدید رندرگیری و ابزارهای فنی به‌روز استفاده شده است تا ضمن کاهش زمان پردازش تصاویر، دست کارگردان و گروه تدوین برای اعمال تغییرات و رسیدن به نتیجه مطلوب بازتر باشد.



آنها همچنین با اشاره به تجربه‌های پیشین در تولید آثار انیمیشنی و تلاش برای انتقال دانش فنی به نسل جوان، گفتند: بخش مهمی از پیشرفت این پروژه حاصل تجربه‌اندوزی، آزمون روش‌های تازه و همکاری نزدیک نیروهای جوان و باتجربه بوده است.



تجربه‌اندوزی جوانان در مسیر تولید انیمیشن



عوامل تولید «نبرد بادبادک‌ها» همچنین درباره نقش نیروهای جوان در این پروژه اظهار کردند: حضور جوانان در کنار افراد باتجربه، فرصت مناسبی برای یادگیری، خلاقیت و کسب تجربه فراهم می‌کند. در این مسیر، تحقیق درباره روش‌های جدید، آزمایش ابزارهای فنی و تلاش برای دستیابی به کیفیت بهتر، بخشی از فعالیت روزمره گروه بوده است.



آنها با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی اعضای گروه تولید تأکید کردند: ساخت یک اثر سینمایی انیمیشن، به‌ویژه در شرایط دشوار تولید، نیازمند همدلی، پشتکار و همراهی همه اعضای تیم است و نتیجه کار، حاصل تلاش جمعی هنرمندان و متخصصان این حوزه است.



پویانمایی سینمایی «نبرد بادبادک‌ها» با محوریت ماجراجویی، مقاومت و دفاع از سرزمین، تلاش دارد در قالب داستانی متناسب با مخاطب کودک و نوجوان، اهمیت خودباوری، اتحاد و مسئولیت‌پذیری در برابر تهدیدهای دشمن را به تصویر بکشد.