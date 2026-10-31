

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت حفظ منابع آبی در مناطق کم‌آب گفت: قنات میل‌گز شهرستان نهبندان با مشارکت خیران احیا و مرمت شد.

هنری افزود: برای احیای این منبع آبی، عملیات کول‌گذاری به طول ۲۰۰ متر، اصلاح و مرمت سرگشا به طول ۳۵ متر و طوقه‌چینی با اعتباری بالغ بریک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجرا شده است.

وی با اشاره به نقش مشارکت خیران در آبادانی مناطق روستایی گفت: احیای منابع آبی می‌تواند به حفظ ظرفیت‌های تولیدی، پشتیبانی از کشاورزان و پایداری اشتغال در مناطق کم‌آب کمک کند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر ۱۵ خانوار در روستای میل‌گز سکونت دارند و ۳۰ خانوار دیگر نیز با وجود سکونت در شهرستان نهبندان، در این روستا به فعالیت کشاورزی مشغولند؛ موضوعی که اهمیت حفظ منابع آبی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی منطقه را دوچندان می‌کند.

هنری گفت: احیای قنوات با همراهی مردم و خیران، علاوه بر حفظ منابع آبی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تولید، تثبیت اشتغال و امیدآفرینی در روستا‌ها باشد.