با ابلاغ حکم مالیاتی قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی در توسعه زیرساخت‌های پردازشی، الگوریتم‌ها و پایگاه‌های داده هوش مصنوعی از اعتبار مالیاتی برخوردار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد برزگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» مصوب ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ و حکم مالیاتی این قانون را برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد.

بر اساس حکم مالیاتی قانون ملی توسعه هوش مصنوعی در بند (پ) ماده ۱۱ قانون مذکور: «سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی بخش خصوصی و غیردولتی در زمینه توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی کشور اعم از زیرساخت‌های پردازشی، توسعه الگوریتم‌ها و دادگان (دیتاسِت) و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع، کمک به افزایش سرمایه صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی مشمول بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ می‌شود».

گفتنی است در بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبارات مالیاتی ویژه‌ای با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا می‌شود که قابل انتقال به سنوات آتی است.

ظرفیت حمایتی پیش‌بینی‌شده در این قانون، مسیر جدیدی را برای تأمین اعتبار و توسعه پروژه‌های فناورانه و دانش‌بنیان ایجاد کرده است. حکم مالیاتی قانون ملی هوش مصنوعی نیز این ظرفیت حمایتی را به حوزه هوش مصنوعی تسری داده است.