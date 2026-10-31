به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با آغاز مرحله نیمه‌نهایی سی و ششمین دوره جشنواره «زندگی با قرآن» سازمان بهزیستی کشور، از فردا یکشنبه ۱۰ آبان، اعضای هیئت داوران این بخش به بررسی و داوری تصاویر ضبط‌شده افراد تحت پوشش این سازمان که در بخش‌های گوناگون این دوره از جشنواره شرکت کرده و به این مرحله راه پیدا کرده‌اند، خواهند پرداخت.

ضبط تصاویر متسابقان راه‌یافته به این مرحله از جشنواره «زندگی با قرآن» طی مهرماه سال جاری به انجام رسید که طی آن، شرکت‌کنندگان با استقرار در ادارات بهزیستی استان‌ها، نسبت به ضبط تصویری اجرای تلاوت و برنامه خود اقدام کرده تا پس از ارسال آنها به معاونت فرهنگی سازمان بهزیستی، داوری آثار به شکل متمرکز به انجام برسد که این فرایند از فردا ۱۰ آبان آغاز شده و تا ۱۳ آبان نیز ادامه خواهد داشت.

رشته‌های داوری شده در این مرحله که ۴۵۰ نفر در آن شرکت کرده‌اند، شامل حفظ و قرائت قرآن و اذان است که هیئت داوران در دو بخش آقایان و بانوان با استقرار در ساختمان پیامبر اعظم (ص) سازمان بهزیستی واقع در تهران، خیابان ولی‌عصر (عج)، بالاتر از چهارراه ولی‌عصر (عج) اقدام به داوری تصاویر ارسالی خواهند کرد.

نفرات برتر این مرحله به جشنواره سی و ششمین دوره «زندگی با قرآن» که نیمه اول آذرماه برگزار خواهد شد، راه می‌یابند.