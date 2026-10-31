به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، کیک‌بوکسینگ‌کاران کرمانی در فستیوال جهانی ارمنستان با کسب ۸ مدال طلا و یک برنز، نمایشی درخشان از توانمندی ورزش استان به ثبت رساندند و با ۹ مدال به کار خود در این رقابت‌ها پایان دادند.

ورزشکاران استان کرمان در ترکیب تیم ملی کیک‌بوکسینگ جمهوری اسلامی ایران، در فستیوال جهانی ارمنستان موفق به کسب ۹ مدال شدند و سهم قابل‌توجهی در افتخارآفرینی تیم ملی داشتند.

هشت مدال طلای این رقابت‌ها به مهران حقدوستی، ابوالفضل خواجه‌حسنی، حامد مکی، ابوالفضل جلالی، شهاب بهرامیان، سجاد یاراحمدی، امیرعلی زنگی‌آبادی و مهدی صمدی‌مقام رسید و سام پورجمعه نیز مدال برنز این مسابقات را به دست آورد.