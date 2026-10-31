چهلمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور از ۱۱ تا ۱۴ آبان به میزبانی دانشگاه قم برگزار می‌شود؛ رویدادی قرآنی که با ثبت نزدیک به پنج هزار اثر، دانشجویان سراسر کشور را در بخش‌های مختلف علمی، هنری، معارفی و فناوری گرد هم می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام احمدحسین شریفی، رئیس ستاد برگزاری چهلمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویی کشور، در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این دوره از جشنواره از ۱۱ تا ۱۴ آبان در دانشگاه قم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به استقبال دانشجویان از این رویداد قرآنی افزود: در مجموع ۴ هزار و ۹۹۳ اثر در بخش‌های مختلف جشنواره ثبت شده و از میان آثار ارسال‌شده به دبیرخانه، ۵۱۵ اثر پس از بررسی، تأیید نهایی شده است.

رئیس ستاد برگزاری جشنواره قرآن و عترت دانشجویی کشور با اشاره به تنوع بخش‌های این دوره اظهار کرد: دانشجویان در هفت بخش آوایی، احکام، ادبی و شعر، پژوهشی، معارفی، فناوری و نوآوری و هوش مصنوعی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

حجت‌الاسلام شریفی ادامه داد: بخش آوایی و قرائت شامل رشته‌های حفظ پنج، ۱۰ و ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم است و شرکت‌کنندگان در رشته‌های مختلف از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی همچنین درباره آمار آثار ثبت‌شده در بخش‌های مختلف جشنواره گفت: در بخش آوایی یک‌هزار و ۸۴۱ اثر، بخش معارفی یک‌هزار و ۹۰۹ اثر، بخش پژوهشی ۲۵۴ اثر و بخش فناوری ۱۳۷ اثر به دبیرخانه ارسال شده است.

رئیس ستاد برگزاری جشنواره قرآن و عترت دانشجویی کشور افزود: در بخش هنری نیز ۴ هزار و ۱۴۱ اثر ثبت شده است.