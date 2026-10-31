ناپایداری جوی در استان مرکزی؛ بارشها از یکشنبه آغاز میشود
عبور متناوب امواج کمدامنه تراز میانی جو طی هفته جاری موجب ناپایداریهایی در استان مرکزی خواهد شد که عمدتاً به صورت افزایش ابرناکی و وزش باد نمود پیدا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس بررسیهای هواشناسی، عبور متناوب امواج کمدامنه تراز میانی جو طی هفته جاری باعث ناپایداریهایی در منطقه و استان مرکزی میشود. این ناپایداریها در استان عمدتاً به صورت افزایش ابرناکی هوا و وزش باد پیشبینی شده است. بر اساس خروجی فعلی مدلها، از بعدازظهر یکشنبه بارشهایی در نوار جنوبی استان آغاز میشود و طی روزهای دوشنبه و سهشنبه سایر نقاط استان را نیز دربرخواهد گرفت. خاطرنشان میشود به دلیل ماهیت رگباری بارشها، احتمال تشدید بارشها در برخی مناطق استان وجود دارد.