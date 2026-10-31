فراخوان ثبت درخواست تسهیلات برای فعالان گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در سال ۱۴۰۵ با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: باهدف حمایت از سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و توسعه کسب‌وکار‌های مرتبط با گردشگری و صنایع‌دستی، امکان ارائه درخواست تسهیلات در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به تسهیلات جزء (۱) ماده ۹۵ در سال ۱۴۰۵ برای متقاضیان واجد شرایط فراهم‌شده است.

امیر کرم زاده ادامه داد: متقاضیان دریافت تسهیلات در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان می‌توانند برای ارائه درخواست و پیگیری مراحل دریافت تسهیلات به اداره شهرستان‌ها برای تکمیل پرونده و همچنین معاونت سرمایه‌گذاری و معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مراجعه کنند.

وی گفت: بر اساس اولویت‌های حمایتی، روستا‌ها و مناطق کم برخوردار در اولویت بررسی و بهره‌مندی از این تسهیلات قرار دارند؛ رویکردی که باهدف تقویت فعالیت‌های اقتصادی بومی، ایجاد و تثبیت اشتغال، حمایت از کارآفرینان محلی و توسعه متوازن گردشگری و صنایع‌دستی دنبال می‌شود.

وی بیان کرد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط، مدارک موردنیاز و مراحل تشکیل پرونده، به معاونت مرتبط در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان مراجعه کنند. بررسی درخواست‌ها و پرداخت تسهیلات مطابق ضوابط و مقررات مربوط و پس از طی مراحل قانونی انجام خواهد شد.