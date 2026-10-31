سازمان بسیج فرهنگیان در نامه‌ای خطاب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با انتقاد از نسخه پیشنهادی ترمیم سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، خواستار توقف فرایند تصویب و بازطراحی این سند متناسب با تحولات جدید کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان بسیج فرهنگیان در نامه‌ای خطاب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با انتقاد از نسخه پیشنهادی ترمیم سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، خواستار توقف فرایند تصویب و بازطراحی این سند متناسب با تحولات جدید کشور شد.

در این نامه تأکید شده است که با وجود اشاره نسخه پیشنهادی به موضوعاتی همچون جنگ‌شناختی، تهاجم ترکیبی، تاب‌آوری و مقاومت مردم، این موارد در حد چند بند و عبارت باقی مانده و در اهداف عملیاتی، شاخص‌ها و سازوکار‌های اجرایی سند بازتاب ساختاری نیافته است.

بسیج فرهنگیان با انتقاد از تکرار سازوکار‌های اجرایی ۱۵ سال گذشته، معتقد است این رویکرد نتوانسته تحول مورد انتظار را در نظام تعلیم‌وتربیت ایجاد کند.

سازمان در ادامه، با طرح پرسش‌هایی درباره میزان توجه سند به جایگاه معلم، هویت ملی، نقش‌آفرینی علمی نسل جوان و اقتضائات پس از تحولات اخیر، تأکید کرده است که سند آینده آموزش‌وپرورش باید از سازوکار‌های اداری پرتکلف فاصله بگیرد و بر شاخص‌های سنجش‌پذیر، ضمانت‌های اجرایی و مسئولیت مشخص دستگاه‌ها استوار باشد.

در پایان این نامه، توقف فرایند تصویب نسخه پیشنهادی و بازطراحی سند متناسب با تحولات ایران و تغییرات آینده جهان، به‌ویژه در حوزه آموزش، پیشنهاد شده است