مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان استان هرمزگان گفت: دو صیاد قشمی که به دنبال حمله صبح امروز دشمن آمریکایی به قایق صیادی شان، مفقود شده بودند، پیدا شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ علی اسلامی افزود: این صیادان یک پدر و پسر به نام‌های محمد و محمود پنجه بودند، که قایقشان در حمله دشمن آمریکایی آسیب دیده و غرق شد.

وی گفت: دشمن امروز به دو قایق صیادی حمله کرده بود که در یکی از قایق‌ها مهرزاد پنجه از ناحیه هر دو پا مجروح شد و برادرش مهران پنجه نیز پس از پرتاب شدن به دریا، با کمک قایق‌های عبوری نجات یافت و به ساحل انتقال داده شد.

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اسلامی افزود: هدف قرار دادن قایق‌های صیادی در حالی صورت گرفته که سرنشینان آنها برای تامین معاش خانواده‌های خود دل به دریا زده بودند.

احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، گفت: این حادثه حوالی ساعت ۱۱:۳۰ امروز برای دو فروند قایق صیادی در محدوده ۱۸ مایلی روستای مسن از توابع شهرستان قشم رخ داده است که هر یک از قایق‌ها دارای دو سرنشین بودند.